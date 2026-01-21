НКЦПФР: Аграрний ринок має всі передумови повторити успіх біржової торгівлі деревиною

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вважає, що організований аграрний ринок може досягти успіху, аналогічного торгівлі необробленою деревиною на біржі. Це випливає з офіційної заяви голови Комісії Олексія Семенюка за підсумками робочої зустрічі з директором Української універсальної біржі Сергієм Гладким.







Під час зустрічі експерти обговорили розвиток біржового товарного ринку в Україні. У своїй заяві Семенюк підкреслив, що ринок деревини та пиломатеріалів вже став показовим прикладом для організації прозорих і ефективних торгів. Так, українська біржа забезпечує високу результативність виконання контрактів (близько 90%), велику базу учасників і ефективний моніторинг угод за допомогою сучасних IT-систем і штучного інтелекту.



На думку голови НКЦПФР, цей підхід має бути застосований до аграрного ринку, щоб створити чіткі біржові правила, прозорий ланцюг руху продукції та мотивацію для легальної діяльності всіх учасників, зокрема фермерів і трейдерів. Впровадження таких механізмів сприятиме зростанню прозорості цін, упорядкуванню торгівлі та наповненню державного бюджету.



Семенюк також зазначив, що системний контроль і чіткі правила — ключові фактори для стабільного функціонування організованого аграрного ринку, та висловив переконання, що аграрний сектор може повторити успіх ринку деревини.