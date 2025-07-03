Інтерфакс-Україна
Економіка
15:34 03.07.2025

"Ліси України" встановили рекорд і реалізували у ІІ кв.-2025 р. необробленої деревини на 8,9 млрд грн

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"Ліси України" встановили рекорд і реалізували у ІІ кв.-2025 р. необробленої деревини на 8,9 млрд грн

ДП "Ліси України" встановило черговий рекорд і реалізувало за підсумками квітня-червня необробленої деревини на 8,9 млрд грн, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець у Facebook.

"Ліси України" на 40% збільшили надходження до державного і місцевих бюджетів! Сплата податків у першому півріччі зросла на понад 1,7 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2024 року", - підкреслив він.

Болоховець зазначив, що прибуток після сплати податків держпідприємство використає для закупівлі нової пожежної техніки (у найближчих планах — 10 великих пожежних машин), розбудови сучасних насіннєвих центрів та інфраструктури (лісові дороги, рекреаційні пункти тощо), відновлення лісових господарств на деокупованих територіях та механізації заготівлі (харвестери, форвардери, трактори тощо).

Він високо оцінив ефект укладених піврічних форвардних контрактів, за якими покупці вибрали всю деревину, що дозволило отримати показник у 101% виконання планів.

"Завдяки "форвардам" деревообробники можуть бронювати необхідний їм обсяг сировини та фіксувати ціну. У виграші і підприємство. Гарантійний внесок, який повертається лише після виконання 97% договору, мотивує покупців вибирати весь законтрактований обсяг продукції. Наступного року частка "форвардів" буде збільшена, в планах річні контракти", - написав він.

Крім того, "Ліси України" вже відвантажили за квартальними договорами другого кварталу понад 95% лісоматеріалів. Більшість невиконань — з вини покупців, які або відмовляються від товару, або вчасно не проводять оплату.

У держпідприємстві привернули увагу, що проводять гнучку політику щодо взаєморозрахунків, усвідомлюючи, що у виробників можуть виникати складнощі з обіговими коштами, адже вони не одразу отримують оплату за виготовлену лісопродукцію. Проте підприємство іноді вдається до призупинки поставок, поки покупець не погасить заборгованість, що у певній мірі впливає на показник виконання контрактів.

"У цілому ситуація на ринку деревини наразі збалансована. Стрімке зростання курсу євро значно посилило позиції українських експортерів, тож прогнози по другому півріччю більше ніж оптимістичні", - резюмував гендиректор "Лісів України".

Теги: #ліси_україни #деревина

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