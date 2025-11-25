Інтерфакс-Україна
Економіка
14:10 25.11.2025

ДП "Ліси України" в 2025р під час закупівель на 10 млрд грн змогло зекономити 700 млн грн

2 хв читати
ДП "Ліси України" в 2025р під час закупівель на 10 млрд грн змогло зекономити 700 млн грн

ДП "Ліси України" в 2025 році провело тендерів на закупівлю товарів та послуги на понад 10 млрд грн, за результатами яких змогло зекономити 700 млн грн, повідомила пресслужба держпідприємства у вівторок.

Згідно з повідомленням, до трійки найбільших категорій закупівель увійшли: лісозаготівельні та пов’язані з цим послуги; пальне; транспортні засоби, техніка, запасні частини і супутні послуги.

"97% бюджету закупівель спрямовано через тендери на Prozorro. Це найвищий показник не лише з початку створення підприємства, але й загалом за всю історію українського державного лісового господарства", - наголосило держпідприємство.

У "Лісах України" зазначили, що найбільш революційні зміни відбулися у закупівлях послуг із лісозаготівлі, де традиційно підрядники заготовляють приблизно 80% деревини, а решту 20% - власні бригади підприємства. До реформи державні лісгоспи укладали прямі договори на заготівлю без проведення конкурсної процедури. Наразі 100% лісозаготівельних послуг закуповується через Prozorro.

Держпідприємство констатувало, що з початку року оголошено вже понад 2 тис. тендерів, успішно завершено понад 1,5 тис. процедур на суму 2,7 млрд грн.

При цьому закупівлі пального "Ліси України" централізувало та демонополізувало і наразі має декілька постачальників, обраних через тендер. На кожному літрі палива підприємство змогло зекономити до 12 грн.

У держпідприємстві додали, що досягти високих результатів змогли завдяки налагодженій комунікації з бізнесом, дистриб'юторами, виробниками. Це допомогло адаптувати умови тендерів до реалій ринку, залучати на торги максимальне широке коло учасників.

 

Теги: #ліси_україни #тендери #закупівлі

