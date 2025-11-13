Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з реформування моделі оборонних закупівель

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення правових засад та реформування моделі оборонних закупівель.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, утворено міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення правових засад та реформування моделі оборонних закупівель як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну.

В той же час, ліквідовано міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу з метою оптимізації роботи консультативно-дорадчих органів уряду та у звʼязку із ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та передачею його функцій до Міністерства оборони і втратою актуальності діяльності відповідної комісії.

Як повідомлялося, 21 липня Кабмін ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та покласти його функції на Міністерство оборони.