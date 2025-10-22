Інтерфакс-Україна
21:06 22.10.2025

Україна почала закупівлю ударних вертольотів Viper та транспортних Venom

Фото: https://defence-ua.com

Україна офіційно почала закупівлю ударних вертольотів ​Bell AH-1Z Viper та транспортних UH-1Y Venom, повідомляється на сайті українського оборонного видання Defense Express.

"Робота над закупівлею ударних та транспортних вертольотів для ЗСУ на заміну Ми-24 та Ми-8 нарешті розпочалась і мова йде про легендарні машини від Bell. Для Збройних Сил України планується закупити вертольоти від американської компанії Bell, а саме: ударні AH-1Z Viper та транспортні UH-1Y Venom. І цей процес вже розпочався з підписання листа про наміри між українським урядом та самим Bell", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє компанія, угода передбачає "оцінку підходів до промислового співробітництва", а також "співробітництва Bell з урядом США" з метою організації продажу через програму Foreign Military Sale (FMS).

У виданні зазначають, що це угода не між урядом України та виробником зброї, а між урядами, тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти. "Водночас закріплена зацікавленість Bell у продажі для ЗСУ своїх машин якраз й означає відкриття ще одного "фронту" роботи з офіційним Вашингтоном з метою пришвидшення цього процесу", - йдеться в статті.

Повідомляється, що AH-1Z Viper та UH-1Y Venom - це глибокі та наразі останні модернізації вертольотів AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois. Наразі обидві машини знаходяться на озброєнні корпусу морської піхоти США, а також постачаються на експорт. Серед останніх покупців - Чехія, яка у 2019 році замовила чотири Viper та вісім Venom загалом за $622 млн на той час.

Як повідомлялося, американський Bell Helicopter, що входить до складу Textron і виробляє такі сучасні військові вертольоти, як AН-1Z Viper і UH-1Y Venom, планує інвестувати та працювати в Україні. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у липні анонсував "етап технічних консультацій та оцінок" та заявив, що цей амбітний проєкт може стати новим етапом у розвитку оборонно-промислового партнерства між Україною та США.

У вересні 2024 року народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв'ю Defense News повідомляв про бажання України придбати 12 AH-1Z Viper виробництва Bell Helicopter.

 

