Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE

Канада офіційно завершила переговори щодо участі у програмі Security Action for Europe (SAFE), ставши першою неєвропейською країною з преференційним доступом до цього інструменту Європейського Союзу, спрямованого на прискорене посилення оборонних спроможностей, повідомив премʼєр-міністр Канади Марк Карні у соціальній мережі Х.

"У небезпечному та розділеному світі Канада й Європа піднімають наші оборонні партнерства на новий рівень, щоб швидко закуповувати нове обладнання й технології, прискорити досягнення цілей НАТО та створити величезні можливості для наших оборонних виробників. Участь Канади в SAFE дозволить заповнити ключові прогалини у спроможностях, розширити ринки для канадських постачальників і залучити європейські оборонні інвестиції до Канади", – зазначив Карні.

SAFE передбачає до 244 млрд доларів США у вигляді кредитів державам-членам ЄС на підтримку масштабних оборонних проєктів, включно з закупівлею боєприпасів, ракет, дронів, артилерійських систем та стрілецької зброї. Програма дозволить Канаді отримати доступ до європейського ринку оборонних технологій і залучити нових постачальників для потреб Збройних сил країни.

"У міру зміцнення оборонного потенціалу країн ЄС через SAFE участь Канади забезпечить нашій оборонній промисловості розширений доступ до європейського ринку, залучить нових надійних постачальників для Збройних сил Канади та сприятиме масштабним приватним інвестиціям у Канаду — створюючи високооплачувані робочі місця, розвиваючи канадські галузі та посилюючи трансатлантичну оборонну готовність. Завдяки цій угоді Канада стане єдиною країною за межами Європи з преференційним доступом", - зазначено у релізі, оприлюдненому на офіційному вебпорталі премʼєр-міністра Канади.

Участь Канади у SAFE забезпечуватиме новостворене Агентство оборонних інвестицій, яке централізуватиме розгляд проєктів, зменшуватиме бюрократію та зміцнюватиме промисловий потенціал. Канадський уряд планує швидку ратифікацію двосторонньої угоди для офіційного старту програми у найближчі тижні.

Раніше цього року Канада підписала Партнерство у сфері безпеки й оборони з ЄС та розпочала переговори щодо участі у SAFE у межах плану ЄС Readiness 2030, який передбачає мобілізацію до 1,3 трлн доларів США для зміцнення оборонних спроможностей Європи.