Інтерфакс-Україна
Події
08:04 02.12.2025

Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE

2 хв читати
Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE

Канада офіційно завершила переговори щодо участі у програмі Security Action for Europe (SAFE), ставши першою неєвропейською країною з преференційним доступом до цього інструменту Європейського Союзу, спрямованого на прискорене посилення оборонних спроможностей, повідомив премʼєр-міністр Канади Марк Карні у соціальній мережі Х.

"У небезпечному та розділеному світі Канада й Європа піднімають наші оборонні партнерства на новий рівень, щоб швидко закуповувати нове обладнання й технології, прискорити досягнення цілей НАТО та створити величезні можливості для наших оборонних виробників. Участь Канади в SAFE дозволить заповнити ключові прогалини у спроможностях, розширити ринки для канадських постачальників і залучити європейські оборонні інвестиції до Канади", – зазначив Карні.

SAFE передбачає до 244 млрд доларів США у вигляді кредитів державам-членам ЄС на підтримку масштабних оборонних проєктів, включно з закупівлею боєприпасів, ракет, дронів, артилерійських систем та стрілецької зброї. Програма дозволить Канаді отримати доступ до європейського ринку оборонних технологій і залучити нових постачальників для потреб Збройних сил країни.

"У міру зміцнення оборонного потенціалу країн ЄС через SAFE участь Канади забезпечить нашій оборонній промисловості розширений доступ до європейського ринку, залучить нових надійних постачальників для Збройних сил Канади та сприятиме масштабним приватним інвестиціям у Канаду — створюючи високооплачувані робочі місця, розвиваючи канадські галузі та посилюючи трансатлантичну оборонну готовність. Завдяки цій угоді Канада стане єдиною країною за межами Європи з преференційним доступом", - зазначено у релізі, оприлюдненому на офіційному вебпорталі премʼєр-міністра Канади.

Участь Канади у SAFE забезпечуватиме новостворене Агентство оборонних інвестицій, яке централізуватиме розгляд проєктів, зменшуватиме бюрократію та зміцнюватиме промисловий потенціал. Канадський уряд планує швидку ратифікацію двосторонньої угоди для офіційного старту програми у найближчі тижні.

Раніше цього року Канада підписала Партнерство у сфері безпеки й оборони з ЄС та розпочала переговори щодо участі у SAFE у межах плану ЄС Readiness 2030, який передбачає мобілізацію до 1,3 трлн доларів США для зміцнення оборонних спроможностей Європи.

 

 

 

Теги: #оборона #участь #канада #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:20 02.12.2025
Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

12:12 01.12.2025
Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

23:31 29.11.2025
Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

19:18 28.11.2025
Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

19:07 28.11.2025
Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

14:45 28.11.2025
Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

10:34 27.11.2025
ЄС розгляне питання про наступні санкції проти РФ після нового року - ЗМІ

ЄС розгляне питання про наступні санкції проти РФ після нового року - ЗМІ

16:46 26.11.2025
Сибіга озвучив європейським партнерам пʼять пріоритетних кроків для підтримки України і тиску на РФ

Сибіга озвучив європейським партнерам пʼять пріоритетних кроків для підтримки України і тиску на РФ

14:34 26.11.2025
Центральна роль ЄС в забезпеченні миру для України має бути прописана в майбутній угоді – єврокомісар Домбровскіс

Центральна роль ЄС в забезпеченні миру для України має бути прописана в майбутній угоді – єврокомісар Домбровскіс

06:25 26.11.2025
На посилення обороноздатності Сумщини спрямовано понад мільярд гривень — ОВА

На посилення обороноздатності Сумщини спрямовано понад мільярд гривень — ОВА

ВАЖЛИВЕ

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

У Одеській області ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній та енергетичній інфраструктурі

ОВА: Росіяни протягом доби завдали атак по 20 населених пунктах Запорізької області

Двоє людей постраждали під час атак ворога на Миколаїв за минулу добу

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 45

Особи без офіційних посад долучені до роботи над мирними пропозиціями щодо України - ЗМІ

Окупанти за добу втратили 1 110 осіб та 59 од. спецтехніки

2 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Німеччині викрали близько 20 тисяч набоїв німецької армії - ЗМІ

Українські аудіогіди впроваджують у 15 музеях Парижа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА