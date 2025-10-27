Інтерфакс-Україна
19:42 27.10.2025

Туреччина має намір купити у Британії 20 винищувачів Typhoon

Туреччина уклала угоду з Великою Британією на суму 8 млрд фунтів стерлінгів про купівлю партії винищувачів Typhoon, йдеться в опублікованому в понеділок прес-релізі британського уряду.

"Під час першого візиту прем'єра Кіра Стармера до Анкари Велика Британія і Туреччина уклали угоду на 8 млрд фунтів стерлінгів про перші з 2017 року закупівлі партії винищувачів Typhoon", - наголошується в документі.

Йдеться про придбання 20 військових літаків.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що цей контракт "стане початком подальшої співпраці в оборонній сфері з Великою Британією".

Теги: #винищувачі #туреччина #закупівлі

