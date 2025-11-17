"Ліси України" на форвардних торгах на І пів.-2026 реалізували 100% виставленої на продаж лісопродукції

ДП "Ліси України" втретє провело біржові торги з можливістю укладання форвардних контрактів на перше півріччя 2026 року строком на шість місяців за фіксованою ціною на закупівлю лісопродукції, в результаті яких було законтрактовано 100% виставленого на аукціони обсягу, повідомила пресслужба держпідприємства.

"Ліси України" нагадали, що виставляли на аукціони 465 лотів обсягом 1,4 млн куб. м лісопродукції (35% від планового об’єму піврічної заготівлі деревини для комерційної реалізації) і заздалегідь поінформувало учасників ринку про обсяг та структуру лотів.

"Як за дров’яною деревиною ПВ, так і за круглою деревиною продано 100% виставлених обсягів", - зазначається в повідомленні.

Підприємство на торгах встановлювало стартові ціни на рівні стартових цін IV кварталу 2025 року, що виявилися значно нижчими за поточні реалізаційні. Середня реалізаційна ціна четвертого кварталу на ділову сосну становила 5,9 тис. грн/куб. м, тоді як стартова ціна форвардних торгів — 3,9 тис. грн/куб. м. Дрова промислові (ПВ) хвойних порід були реалізовані за 2,3 тис. грн/куб. м, тоді як стартова ціна становила 1,3 тис. грн/куб. м.

У ході торгів ділова сосна подорожчала до 6,2 тис. грн/куб. м, дрова ПВ хвойних порід - до 2,4 тис. грн/куб. м. Найбільше, порівняно із загальними торгами IV кварталу, подорожчав бук - майже до 7 тис. грн/куб. м (+52%).

ДП "Ліси України" запевнило, що забезпечить поставки всієї проданої по форвардних контрактах деревини. Станом на 17 листопада виконання форвардних контрактів за друге півріччя 2025 року становить 75% і відповідає плановому показнику.

Щодо забезпечення дровами паливними підприємств енергетики, то держпідприємство є постійним учасником тендерних процедур, предметом закупівлі яких є деревина для державних замовників відповідно до закону "Про публічні закупівлі".

"Ліси України" привернуло увагу енергогенеруючих підприємств, що лісівники готові постачати для їхніх потреб понад 1 млн куб. м порубкових решток.

Держпідприємство додало, що понад 40% обсягів дров’яної деревини вже реалізувало населенню та об’єктам соціальної сфери за фіксованими на опалювальний період цінами.