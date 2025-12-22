Інтерфакс-Україна
Події
09:50 22.12.2025

Захист хвойних лісів напередодні різдвяно-новорічних свят посилено - "Ліси України"

Фото: Ліси України

У лісових масивах ДП "Ліси України" посилено захист хвойних порід дерев, зокрема ялини та ялиці, ліси патрулюють рейдові групи з працівників лісової охорони, повідомила пресслужба держпідприємства.

"Саме зараз, напередодні різдвяно-новорічних свят, ризик незаконних рубок хвойних деревцят найбільший", – зазначили у "Лісах України".

В якості прикладу лісівники навели Карпатську філію, де зараз працює 58 мобільних рейдових груп з працівників лісової охорони. Вони патрулюють лісові масиви, оперативно реагують на сигнали, виявляють порушників і взаємодіють зі співробітниками Національної поліції, Державною екологічною інспекцією та представниками місцевих громад, щоб фіксувати порушення.

Лісівники Карпатської філії з середини листопада провели 87 рейдів, за результатами яких склали 29 адмінпротоколів за ст. 65 КУпАП – за незаконну рубку культур і молодняка. Сума штрафів склала 14,79 тис. грн. Додатково порушники зобов’язані відшкодувати розмір шкоди, завданої лісу – 35,3 тис. грн.

"У разі повторних або значних порушень відповідальність буде жорсткішою. Кожне незаконно зрубане дерево має свою ціну", – попередили у ДП і закликали обирати легальні новорічні ялинки, які можна купити без переплат. Філії держпідприємства традиційно організують роздрібну торгівлю на торгових майданчиках лісових господарств, ярмарках і ринках населених пунктів.

Як повідомлялося, перед Новорічними святами штрафи за незаконну рубку хвойних дерев зростають втриччі. Традиційно розмір штрафу залежить від місця незаконно зрубаної новорічної ялинки та її діаметра дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року: до 10 см - 893 грн (у заповідниках - 7,6 тис. грн); 10,1-14 см - 1,5 тис. грн (13,3 тис. грн); 14,1-18 см - понад 4 тис. грн (34,7 тис. грн).

"У грудні та січні штрафи вищі у три рази! В разі  істотної шкоди (від 30,2 тис. грн) від вирубки та збуту незаконно зрубаних дерев передбачено кримінальне покарання!" – наголосило держпідприємство.

