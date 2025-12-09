Інтерфакс-Україна
Економіка
12:38 09.12.2025

Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

2 хв читати
Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "
Фото: https://t.me/forestsofukraine

ДП "Ліси України " з кінця листопада реалізувало понад 17 тисяч різдвяних ялинок на суму 3,5 млн грн і розпочало рейди із виявлення незаконних рубок, штрафи перед новорічними святами підвищено втричі, повідомила пресслужба держпідприємства в Telegram.

Згідно з повідомленням, найбільше ялинок продано у філіях "Центральний лісовий офіс" - 6,9 тис., "Північний лісовий офіс" - 3,7 тис. та "Поліський лісовий офіс" - 3,4 тис.

Середня ціна однієї проданої ялинки становить 202 грн з ПДВ. Всього держпідприємство планує реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев за досвідом попереднього різдвяно-новорічного сезону.

"Ліси України" нагадали, що філії держпідприємства організують роздрібну торгівлю на понад 300 торгових майданчиках: в  лісових господарствах, ярмарках і ринках населених пунктів. Інформацію про місця реалізації та контакти відповідальних осіб розміщено веб-сторінці ДП "Ліси України".

Крім того, ялинку можна передзамовити, зателефонувавши у найближче лісництво, яке їх реалізує. Після цього приїхати, оплатити (здійснити оплату можна через термінал у лісництві/надлісництві, у відділенні банку або через онлайн-банкінг) та забрати новорічне дерево.

Ціни на новорічні хвойні дерева порівняно з минулим роком майже не змінилися - в середньому від 210 до 250 грн. Ялина/ялиця — від 240-280 грн.  Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся. Наприклад, на Волині 1,5-метрова сосна коштує 180 грн, на Сумщині та Чернігівщині - 170 грн. Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня та поблизу великих міст.

Лісництва деяких філій ДП "Ліси України" пропонують новорічні ялинки в контейнерах. Ціни стартують від 500 грн залежно від розмірів.

Водночас для охорони хвойних насаджень у різдвяно-новорічний період філіями ДП "Ліси України" сформовано 295 мобільних рейдових груп, до складу яких входить майже 1000 осіб. Рейдові групи провели 385 спільних рейдів, під час яких вони виявили 34 випадки незаконних рубок хвойних дерев та склали 28 адміністративних протоколів сумарно на понад 14 тис. грн.

Розмір штрафу залежить від місця незаконно зрубаної новорічної ялинки та її діаметра дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року: до 10 см - 893 грн (у заповідниках - 7,6 тис. грн); 10,1-14 см - 1,5 тис. грн (13,3 тис. грн); 14,1-18 см - понад 4 тис. грн (34,7 тис. грн).

"У грудні та січні штрафи вищі у три рази! В разі  істотної шкоди (від 30,2 тис. грн) від вирубки та збуту незаконно зрубаних дерев передбачено кримінальне покарання!" – попередило держпідприємство.

Теги: #ялинки #ліси_україни #штрафи #вирубування

