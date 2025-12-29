Інтерфакс-Україна
Економіка
12:22 29.12.2025

Понад 40 тис. га українських земель були забезпечені поливом у зрошувальному сезоні-2025

Фото: Держрибагентство

Водогосподарські організації Держрибагентства у 2025 році надали аграріям повний спектр послуг із подачі води на зрошення в Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, загальна площа зрошуваних там земель перевищила 40,5 тис. га, повідомила його пресслужба в Телеграм-каналі.

Уточнюється, що для досягнення такого результату насосні станції державних зрошувальних систем подали 130,8 млн куб. м води та використали близько 51,5 млн кВт*год електроенергії.

За даними Держрибагентства, найбільші площі зрошення 2025 року обслуговували в Кілійському міжрайонному управлінні водного господарства (МУВГ), де було подано 78,5 млн куб. м води на майже 10 тис. га сільгоспугідь, Дністровському МУВГ – для поливу 8,6 тис. га полів було подано 24,3 млн куб. м води, Ізмаїльському УВГ – полито 8,3 тис. га полів, уточнює агентство.

Для максимальної ефективності застосовували різні методи зрошення: дощувальні машини, краплинне зрошення і затоплення. Завдяки цьому аграрії крім традиційних злакових і бобових культур, овочів і фруктів виростили "біле золото" півдня – бавовник, який почали культивувати в Україні торік, розповіли у відомстві.

Працівники управлінь водного господарства Держрибагентства вже розпочали підготовку об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу до зимового періоду і поливного сезону-2026.

