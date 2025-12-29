Парламентські ініціативи щодо нікотинових паучів вже наступного року коштуватимуть бюджету понад 1 мільярд гривень

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №14110-д щодо регулювання нікотинових паучів і рекомендувати Верховній Раді ухвалити його у першому читанні за основу, що може призвести до втрат бюджету в понад 1 млрд грн.

Відповідне рішення було прийняте у суботу, 27 грудня, під час засідання комітету.

“У доопрацьованій редакції законопроєкту передбачено: заборону продажу паучів неповнолітнім, заборону реклами, спонсорства та промоції, розміщення медичного попередження на упаковці не менш як на 65% її площі, а також граничний вміст – 1 мг нікотину в одному снюсі. Також з документа вилучено положення, які не стосуються паучів, зокрема ті, що регулюють використання електронних сигарет”, - йдеться у повідомленні комітету.

Законопроєкт №14110-д пропонує обмежити вміст нікотину на порцію (один пауч) до 1 мг, що фактично означає заборону, оскільки таких продуктів немає на українському ринку.

Восени депутати вже розглядали ідею заборони продажу нікотинових паучів в Україні.

Ключовими аргументами проти заборони паучів стали, з одного боку, їх поширене використання військовими на фронті, а з іншого - значні подадткові надходження в бюджет, що оцінюються, за даними нардепів, в понад 1 млрд грн.

За оцінками Мінфіну, у разі запровадження зазначеної ініціативи в 2025 році бюджет уже б втратив 800 млн грн акцизного податку та ПДВ.

Водночас, попри обіцянки військовим і розмови про доцільність регулювати ринок в умовах воєнного стану, нардепи все ж повернулись до ідеї фактичної заборони паучів.

“Обмеження в 1 мг – це не регулювання, а фактична заборона. Я провів аналіз практик країн ЄС. Там, де ліміти встановлені, вони коливаються від майже 0,5 мг у Люксембурзі (що також де-факто є забороною) до 25 мг в Естонії. Якщо взяти всі ці країни, середній показник становить близько 14 мг”, - зазначив під час засідання народний депутат Ігор Кривошеєв.

Альтернативні законопроєкти щодо регулювання нікотинових паучів № 14110-1, № 14110-2, № 14110-3, № 14110-4, № 14110-5 були відхилені комітетом.

Як повідомлялося, понад 50 лікарів і медичних фахівців звернулися до депутатів із закликом врегулювати максимальний вміст нікотину в нікотинових паучах на рівні 16,6 мг.

За інформацією лікарської спільноти, саме ця доза нікотину в подушечці згодом надає концентрацію нікотину в крові, зіставну з такою нікотину в крові після куріння 1 сигарети.

Під час попередніх обговорень законопроєктів депутати зазначали, що повна заборона нікотинових паучів може перевести ринок у тіньовий сектор і зменшити акцизні надходження до бюджету. Натомість державне регулювання дозволить контролювати вміст нікотину та запобігти продажу неповнолітнім.