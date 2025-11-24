Інтерфакс-Україна
Економіка
12:40 24.11.2025

"Ліси України" про результати аукціонів з поставкою в І кв.-2026: дуб і береза подорожчали, вільха подешевшала

Фото: Pixabay

ДП "Ліси України" завершило перший етап біржових торгів лісоматеріалів із поставкою у І кварталі 2026 року, на яких було реалізовано 100% лотів, зокрема, деревини берези, вільхи і дубу, повідомила пресслужба держпідприємства.

У "Лісах України" зауважили, що стартові ціни на біржових торгах були значно нижчими за поточні реалізаційні.

Згідно з повідомленням, ціна на вільху порівняно з IV кварталом зменшилася на 16% - із 7 тис. грн/куб. м до 5,9 тис. грн/куб.

Водночас вартість берези зросла на 22% - з 6,2 тис. грн/куб. м до 7,6 тис. грн/куб. м, а дубу - на 15% із 59 тис. грн/куб. м до 68 тис. грн/куб. м.

Як повідомлялося, ДП "Ліси України" в листопаді 2025 року втретє провело біржові торги з можливістю укладання форвардних контрактів на перше півріччя 2026 року строком на шість місяців за фіксованою ціною на закупівлю лісопродукції, в результаті яких було законтрактовано 100% виставленого на аукціони 1,4 млн куб. м лісопродукції (35% від планового об’єму піврічної заготівлі деревини для комерційної реалізації).

Підприємство на торгах встановлювало стартові ціни на рівні стартових цін IV кварталу 2025 року, що виявилися значно нижчими за поточні реалізаційні. Середня реалізаційна ціна четвертого кварталу на ділову сосну становила 5,9 тис. грн/куб. м, тоді як стартова ціна форвардних торгів — 3,9 тис. грн/куб. м. Дрова промислові (ПВ) хвойних порід були реалізовані за 2,3 тис. грн/куб. м, тоді як стартова ціна становила 1,3 тис. грн/куб. м.

