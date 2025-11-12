Інтерфакс-Україна
11:29 12.11.2025

Площа пожеж у лісах у 2025 р. була вчетверо менша, ніж торік, – "Ліси України"

Державне підприємство "Ліси України" в 2025 році скоротило площу пожеж у чотири рази - до 1,5 тис. га (без Ізюмського надлісництва Харківської обл.) проти 6 тис. га роком раніше, повідомив його гендиректор Юрій Болоховець.

У держпідприємстві розповіли, що в Європейському Союзі в 2025 році лісовими пожежами було знищено понад 1 млн га, що є рекордом за останні 20 років спостережень. Чотири держави-члени ЄС — Іспанія, Кіпр, Німеччина та Словаччина — переживають найгірший рік у цьому столітті. Найбільше постраждали Іспанія, де вигоріло понад 400 тис. га лісу, Румунія - 126 тис. га, Франція – 35 тис. га.

"В Україні до негативних кліматичних чинників додаються військові. У багатьох регіонах значна частка загорянь пов’язана з падіннями ракет та дронів", - наголосили в "Лісах України".

Держпідприємство нагадало, що 2024 року приєднало до своєї структури Ізюмське надлісництво, до якого увійшли деокуповані лісгоспи Харківської області. У трьох його лісгоспах торік вигоріло майже 13 тис. га лісу. Після приєднання до "Лісів України" площу пожеж вдалося скоротити у майже вісім разів - до 1,8 тис. га.

Серед методів боротьби з пожежами названо закупівлю нової пожежної техніки, зокрема лісопожежних модулів.

"Модулі – мобільні та швидкі. Можуть дістатися туди, де не проїде великий пожежний автомобіль. (…) Нещодавно оголошено чергові тендери на закупівлю 50 модулів для встановлення в кузови пікапів та 20 причіпних платформ із уже змонтованими лісопожежними модулями", - повідомили в "Лісах України" і додали, що ДСНС надала 37 од. пожежної техніки та 100 од. протипожежного обладнання. Очікується надходження ще 34 пожежних автомобілів.

Важливим стимулом у посиленні уваги до лісових пожеж стало підвищення на 20% окладів представиків лісової охорони, збільшення в цьому році на 50 мережі рекреаційних пунктів, яких вже налічується понад 1100.

У рамках інвестування у протипожежну інфраструктуру "Ліси України" облаштували 38,8 тис. км мінералізованих смуг. Провели догляд на 183,4 тис. км наявних. Утримують 3,5 тис. пожежних водойм, встановлюють водонакопичувальні резервуари, щоб навіть у спеку мати необхідний запас води.

"Тривають роботи щодо закупівлі та встановленню 30 нових телевізійних систем спостереження та будівництву 24 нових спостережних веж. Завдання - повністю перекрити системою відеонагляду лісові масиви з високим ризиком виникнення пожеж. Загалом підприємство експлуатує майже 500 таких веж", - розповіли в ДП й додали, що цього року побудували десятки нових лісових доріг по всій країні.

Крім того, "Ліси України" продовжують висаджувати мішані ліси з хвойних та листяних порід, які більш стійкі до змін клімату.

Теги: #ліси_україни #лісові_пожежі

