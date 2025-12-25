"Запоріжсталь" частково відновила роботу після аварійної зупинки через блекаут

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" частково відновив роботу після аварійної зупинки виробництва внаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Як повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко в інтерв’ю ICTV, була позаштатна ситуація через блекаут.

"У 2022 році у березні через російські обстріли комбінату довелося переводити частину обладнання у режим гарячої консервації. Він тривав 33 дні. Таке перше призупинення виробництва з початку Другої світової війни. А друге, вочевидь, сталося вчора (23 грудня – ІФ-У)", - сказав Коваленко.

За його словами, внаслідок обстрілів російських терористів енергетичної системи України була аварійна зупинка виробництва.

"Дуже швидко, надзвичайно оперативно колектив підприємства відреагував. (…). Комбінат відновив свою роботу вчора (24 грудня) десь вже під вечір", – констатував спікер, додавши, що "ситуація надзвичайно крихка, мається на увазі щодо енергозбереження".

"У тому числі комбінат врятувала ситуація з тим, що вони мали резервні джерела живлення. Тобто колектив і резервні джерела живлення врятували ситуацію", – пояснив Коваленко.

Як повідомлялось, внаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України у вівторок був повністю знеструмлений меткомбінат "Запоріжсталь", що призвело до аварійної зупинки виробництва. У складних умовах команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій. Завдяки своєчасному реагуванню та злагодженим діям персоналу, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу.

На підприємстві були впроваджені оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми.

"Запоріжсталь" — одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".