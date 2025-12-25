"Київміськбуд" отримав 2,56 млрд грн докапіталізації та оновив керівництво

ПрАТ ХК "Київміськбуд" отримало докапіталізацію в розмірі 2,56 млрд грн та оновило керівний склад, повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначається в релізі, завдяки підтримці Київської міської ради, КМДА та київського міського голови, підприємство ПрАТ ХК "Київміськбуд" отримало докапіталізацію у розмірі 2,56 млрд грн та переходить до наступного етапу антикризового плану. Зокрема посилено наглядову раду, її новим головою призначений виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також наглядова рада ухвалила рішення щодо зміни правління компанії. Новим головою правління призначено фахового будівельника, члена НСАУ Валерія Засуцького.

"Ці кроки необхідні для подальшої реалізації антикризового плану компанії у 2026 році, зокрема стабілізації фінансового стану компанії; встановлення більш прозорої комунікації та продуктивної співпраці з інвесторами; поетапного відновлення будівництва на об’єктах компанії.

Також посилено комунікацію з урядом щодо вирішення питання компенсації ПрАТ ХК "Київміськбуд" грошових коштів у сумі 2,28 млрд грн за передані компанії об’єкти Укрбуду", - повідомляється у релізі.