16:27 19.12.2025

"Київміськбуд" очолив Дмитро Нікіфоров

ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" очолив Дмитро Нікіфоров.

Згідно з даними реєстрів, на посту в. о. голови правління  "Київміськбуд" він замінив Світлану Самсонову.

За даними джерел ринку, найближчим часом планується зміна всього правління холдингової компанії, 80% якої належать Київміськраді.

Дмитро Нікіфоров - підприємець, колишній власник ТМ "Voda UA", директор "Юнітрейд маркет" та ін.

Як повідомлялось, у листопаді 2025 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України зареєструвала випуск акцій ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" на 2,56 млрд грн без здійснення публічної пропозиції. Процедуру докапіталізації планується завершити до кінця грудня 2025 року.

У жовтні 2024 року Київміськрада  підтримала рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" для стабілізації його фінансового становища шляхом додаткової емісії та придбання акцій на суму до 2,56 млрд грн. Розміщення акцій тривало з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

"Київміськбуд" також планує ініціювати процедуру превентивної реструктуризації та розробити відповідний план заходів та умов погашення боргів.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

На балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельні майданчики, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеню готовності. Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київміськрада (80%).

Теги: #очільник #київміськбуд #нікіфоров

