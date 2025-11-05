Інтерфакс-Україна
11:18 05.11.2025

Главу Інгушетії заочно засуджено за фінансування війни РФ проти України

Главу Інгушетії заочно засуджено за фінансування війни РФ проти України

За публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури суд заочно засудив главу Республіки Інгушетія до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна за фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори довели, що він системно спрямовував кошти та ресурси для підтримки російських окупаційних військ: виплати "премій" громадянам, які підписували контракт зі зс рф; забезпечення військових медикаментами, спорядженням і транспортом", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

В прокуратурі зазначають, що посадовець перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.

11:56 04.11.2025
Апеляційний суд призначив реальний термін ув'язнення мешканцю Харківської області, надсилавшему дочці в РФ дані про дислокацію Сил оборони

Апеляційний суд призначив реальний термін ув'язнення мешканцю Харківської області, надсилавшему дочці в РФ дані про дислокацію Сил оборони

"Нафтогаз Біоенергія" очолив ексначальник управління ОГТСУ Каденський

У Баварії засудили трьох чоловіків за шпигунство і підготовку диверсій на користь Росії

Суд в Одесі оголосив вирок у справі агента ГРУ, який готував серію замовних убивств в Одесі, – 14 років ув'язнення

Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

У США засудили ексвійськового, який розповів секретні дані про війну в Україні на сайті знайомств

Конкурсна комісія сподівається обрати голову Держмитслужби протягом шести місяців

Верховний суд залишив у силі заочний вирок пропагандисту — фронтмену гурту "Джанго"

До 15 років тюрми засуджено "крота" воєнної розвідки РФ, який видавав себе за капелана

