Главу Інгушетії заочно засуджено за фінансування війни РФ проти України

За публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури суд заочно засудив главу Республіки Інгушетія до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна за фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори довели, що він системно спрямовував кошти та ресурси для підтримки російських окупаційних військ: виплати "премій" громадянам, які підписували контракт зі зс рф; забезпечення військових медикаментами, спорядженням і транспортом", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

В прокуратурі зазначають, що посадовець перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.