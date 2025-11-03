Інтерфакс-Україна
20:58 03.11.2025

"Нафтогаз Біоенергія" очолив ексначальник управління ОГТСУ Каденський

Компанію "Нафтогаз Біоенергія", дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України", очолив Микола Каденський, свідчать дані у відкритих реєстрах, зокрема, в Youcontrol та Opendatabot.

Згідно з ними, зміна керівника компанії відбулася 27 жовтня. До цього в.о. директора був Антон Мягков, який прийшов у "Нафтогаз" з Фонду держмайна. Крім того, у різні часи її керівниками були, зокрема, підприємець, засновник компанії "Чумак" Карл Стурен, а також Олексій Бутенко, який після звільнення з посади у 2023 році судився за повернення на неї, і за рішенням суду був поновлений, пропрацювавши кілька місяців.

Раніше Каденський, як свідчить інформація на сайті ОГТСУ, був начальником управління розвитку мережі оператора.

"Нафтогаз Біоенергія" створене в 2013 році для розвитку низьковуглецевих бізнесів Групи "Нафтогаз", зокрема для будівництва та управління об'єктами теплоенергетичної інфраструктури на біомасі.

 

