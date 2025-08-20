Інтерфакс-Україна
Події
11:05 20.08.2025

Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

2 хв читати
Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

Наглядова рада Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" за результатами конкурсу призначила генеральним директорjм Германа Сметаніна, який раніше вже посідав цю посаду.

"Пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесів. Рішення про призначення нового Генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору", - повідомляється в телеграм-каналі Укроборонпрому в середу.

Голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія відзначив, що Сметанін здобув "унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні". "Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий Генеральний директор АТ "УОП" здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію", – зазначив він.

Як повідомлялося, Сметанін, 1992 р.н., був призначений генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість" (правонаступник "Укроборонпрому") наприкінці червня 2023 року. До цього короткий час він очолював завод ім. Малишева, де у 2020-2021 роках був директором з виробництва, у 2021-2022 роках був директором Харківського бронетанкового заводу, а у 2016-2020 роках - головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У вересні 2024 року Верховна Рада призначила Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості, генеральним директором Укроборонпрому був згодом призначений Олег Гуляк.

17 липня 2025 року Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад Кабінету міністрів України, в якому Сметанін не отримав посади. Вже тоді анонсувалося, що він знову очолить Укроборонпром.

Теги: #очільник #укроборонпром #сметанін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:57 04.08.2025
Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо очільника Енергетичної митниці Комара - ЗМІ

Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо очільника Енергетичної митниці Комара - ЗМІ

22:35 25.07.2025
Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань "Укроборонпрому"

Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань "Укроборонпрому"

20:30 22.07.2025
"Укроборонпром" оголосив конкурс на посаду генерального директора, Сметаніна призначено в.о.

"Укроборонпром" оголосив конкурс на посаду генерального директора, Сметаніна призначено в.о.

13:58 19.07.2025
Частка української зброї на фронті становить 40%, маємо досягнути половини - Шмигаль

Частка української зброї на фронті становить 40%, маємо досягнути половини - Шмигаль

13:38 30.06.2025
Укроборонпром та норвезька компанія KDA інтегруватимуть українські розробки із системами ППО NASAMS

Укроборонпром та норвезька компанія KDA інтегруватимуть українські розробки із системами ППО NASAMS

18:19 13.05.2025
Укроборонпром створить з Rheinmetall спільне підприємство з виробництва артснарядів

Укроборонпром створить з Rheinmetall спільне підприємство з виробництва артснарядів

16:01 13.05.2025
Українське НВО "Практика" та іспанська Tecnova S.L. співпрацюватимуть у виробництві бронемашин - меморандум

Українське НВО "Практика" та іспанська Tecnova S.L. співпрацюватимуть у виробництві бронемашин - меморандум

15:47 13.05.2025
Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають закордоном, роботу на Батьківщині

Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають закордоном, роботу на Батьківщині

17:43 12.05.2025
Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

16:06 30.04.2025
Українська рада зброярів ініціює зміни до законодавства щодо обмеження інформації про підприємства ОПК – Сметанін

Українська рада зброярів ініціює зміни до законодавства щодо обмеження інформації про підприємства ОПК – Сметанін

ВАЖЛИВЕ

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції

Окупанти вночі атакували Охтирку, постраждали 14 жителів, з них троє дітей

ППО знешкодила вночі 1 з 2 ворожих ракет та 62 з 93 дронів

РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

ОСТАННЄ

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

Мовний омбудсмен зауважила важливість відкриття у Бразилії курсів з української мови

Мінветеранів проводить опитування ветеранів щодо медичних послуг

Туск згадав про Будапештський меморандум, коментуючи ідею проведення тристоронньої зустрічі в столиці Угорщини

США продають ЄС зброю для українців з націнкою 10%, яка може піти на повітряне прикриття

Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції

На Харківщині FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, загинуло два мирні жителі

Міноборони заявляє про випередження українськими виробниками графіка виконання контрактів на 18%

"Євробачення-2026" відбудеться у Відні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА