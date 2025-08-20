Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

Наглядова рада Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" за результатами конкурсу призначила генеральним директорjм Германа Сметаніна, який раніше вже посідав цю посаду.

"Пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесів. Рішення про призначення нового Генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору", - повідомляється в телеграм-каналі Укроборонпрому в середу.

Голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія відзначив, що Сметанін здобув "унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні". "Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий Генеральний директор АТ "УОП" здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію", – зазначив він.

Як повідомлялося, Сметанін, 1992 р.н., був призначений генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість" (правонаступник "Укроборонпрому") наприкінці червня 2023 року. До цього короткий час він очолював завод ім. Малишева, де у 2020-2021 роках був директором з виробництва, у 2021-2022 роках був директором Харківського бронетанкового заводу, а у 2016-2020 роках - головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У вересні 2024 року Верховна Рада призначила Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості, генеральним директором Укроборонпрому був згодом призначений Олег Гуляк.

17 липня 2025 року Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад Кабінету міністрів України, в якому Сметанін не отримав посади. Вже тоді анонсувалося, що він знову очолить Укроборонпром.