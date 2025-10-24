Укроборонпром поглиблює співпрацю з Rheinmetall в ремонті бойових машин - гендиректор

Фото: https://www.facebook.com/german.smetanin

Генеральний директор Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (АТ "УОП") Герман Сметанін анонсував поглиблення співпраці з німецьким оборонним концерном Rheinmetall у ремонті військової техніки.

"Спільне підприємство з Rheinmetall активно працює та показує хороші результати з ремонту бойових машин. Тож ми з партнерами поглиблюємо співпрацю в цьому напрямку. Говорили про це під час зустрічі з генеральним директором компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH Бйорном Бернхардом. Йшлося про розширення виробничих можливостей ремонтного хабу", - написав Сметанін у Facebook у п'ятницю за підсумками зустрічі.

Також сторони обговорили розширення номенклатури виробів, що обслуговуються на потужностях спільного підприємства.

Як повідомлялося, у вересні міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) у Лондоні була фіналізована процедура запуску нового спільного підприємства. "9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони. Обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки", - повідомив тоді голова уряду.

Паппергер минулого року заявляв, що Rheinmetall будує в Україні 4 заводи з виробництва зброї. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з ним відзначав успішні кейси спільного ремонту техніки та локалізації виробництва.