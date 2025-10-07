Інтерфакс-Україна
Події
14:17 07.10.2025

Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

1 хв читати
Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

Три документи про співпрацю підписано Укроборонпромом за перший день роботи на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у Києві, повідомив гендиректор Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (АТ "УОП") Герман Сметанін.

"Перший день DFNC3 для команди Укроборонпрому минув досить продуктивно. Відбулись зустрічі та переговори, і деякі з них завершились підписанням меморандумів про співпрацю. LeVanta Tech Inc. Домовились про співпрацю в концепції "float-and-fly". А також плануємо разом напрацьовувати рішення для підвищення швидкості та стійкості наших виробів. Ми зацікавлені розвивати виробництво на території України, а також організувати навчання для наших Зброярів", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Сметанін повідомив, що УОП вже співпрацює з іспанською компанією Escribano в напрямку модернізації бронетехніки бойовими модулями. "Сьогодні закріпили на папері нові домовленості. Йдеться про перспективу співпраці в напрямку ППО та поглиблення співпраці у сфері бронетехніки", - додав він.

За його словами, з румунською компанією Romarm розглядається можливість для спільного виробництва технічних рішень та безпілотних платформ, а також планується разом залучати інвестиції для фінансування проєктів.

Сметанін подякував партнерам за готовність до співпраці та реальні кроки, що пришвидшують реалізацію домовленостей.

 

Теги: #форум #укроборонпром #сметанін

