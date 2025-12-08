Інтерфакс-Україна
Події
16:46 08.12.2025

Наступним завданням Асоціації міст є розмежування повноважень держвлади та місцевого самоврядування - Кличко

Фото: https://kyiv.klichko.org

Головним завданням для місцевого самоврядування залишається підтримка військових, яка повинна продовжуватися, незалежно від рішень інших органів влади, переконаний голова Асоціації міст України (АМУ) та мер Києва Віталій Кличко.

"Головне завдання для кожного з нас – максимально допомагати нашим захисникам. І ми, місцеве самоврядування, робимо все для забезпечення наших військових, для підтримки їх родин. Та продовжимо допомагати, незалежно від рішень і дій інших органів влади", – заявив Кличко на відкритті ХІХ Українського муніципального форуму.

Він повідомив, що цього року АМУ вдалося забезпечити виконання індикатору Ukraine Facility, завдяки чому європейські партнери збільшили допомогу Україні на EUR560 млн.

"За активної участі Асоціації міст України був напрацьований і схвалений закон, який відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування. Яким виконано індикатор Ukraine Facility – тому наші європейські партнери збільшили допомогу Україні на 560 мільйонів євро. Наступне завдання, яке стоїть перед АМУ – це розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування. Адже це наступний крок реформи місцевого самоврядування та черговий індикатор Ukraine Facility", - повідомив Кличко.

Також він зазначив, що на муніципальному форумі представники місцевої влади мають напрацювати рішення, як підтримувати життєдіяльність міст та продовжувати допомогу військовим із новим державним бюджетом.

"Ми забезпечуємо житлом ВПО, але ще сотні тисяч людей потребують нашої допомоги. Великі виклики стоять перед кожною громадою, яка повинна відбудовувати зруйноване обстрілами, допомагати сім’ям захисників, ветеранам. І ми маємо обговорити, як вирішувати питання жителів громад та допомоги військовим з тим Держбюджетом, який минулого тижня ухвалив Парламент", – зазначив Кличко.

Український муніципальний форум - це щорічний захід, який є майданчиком для обговорення актуальних питань та викликів, що стоять перед місцевим самоврядуванням, для визначення спільної позиції та кроків задля їх успішного подолання. Цьогоріч форум зібрав майже 400 представників українських громад, представників парламенту, уряду, інших органів державної влади, дипломатичного корпусу та міжнародних організацій.

Теги: #форум #асоціація_міст_україни #кличко

