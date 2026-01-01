Інтерфакс-Україна
Події
14:22 01.01.2026

SpaceX у 2025 році провела 165 запусків ракет Falcon 9 та п'ять тестових польотів місячної ракети Starship

Фото: X @SpaceX

Американська аерокосмічна компанія SpaceX минулого року здійснила 165 запусків своїх ракет-носіїв Falcon 9 і провела п’ять тестових пусків створюваної місячної ракети Starship, йдеться в повідомленні засновника компанії Ілона Маска.

У 2025 році SpaceX вивела на орбіту понад 3,5 тис. різних космічних апаратів, у тому числі американських та зарубіжних супутників, інтернет-супутників Starlink, місячних посадкових модулів та апаратів на користь національної безпеки США.

У рамках угоди з NASA за допомогою кораблів Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію було доставлено 10 членів екіпажу, а вантажні кораблі Cargo Dragon продовжили її постачання, доставляючи на орбітальну лабораторію продовольство, а також обладнання та матеріали для проведення наукових експериментів.

На даний час користувачами послуг, які надають інтернет-супутники системи Starlink, є 9,2 млн осіб. Тільки в 2026 році до системи підключилося 4,6 млн користувачів.

З травня 2019 року в рамках проекту Starlink компанія SpaceX запустила понад 10,7 тисяч таких супутників. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 9,3 тис. апаратів перебувають на орбіті у робочому стані.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а згодом - з 34 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.

