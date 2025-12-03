Інтерфакс-Україна
Економіка
18:05 03.12.2025

Шмигаль підтвердив об'єднання "ДОТ" й "АОЗ" в одне підприємство, буде створена нова наглядова рада

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

З 1 січня планується об'єднання "Державного оператора тилу" й "Агенції оборонних закупівель" в одне підприємство, де буде створена нова наглядова рада, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Найближчим часом плануємо призначення на вакантні місця в наглядовій раді АТ "Укроборонпром" та інших підприємств. Також максимально корпоратизуємо державні компанії та передаємо в управління професійних менеджерів", - написав він у соцмережах.

Зокрема, як зазначив міністр, з 90 державних підприємств, що були в підпорядкуванні Міноборони, 14 вже передано Фонду державного майна, а 11 в процесі передачі, ще 4 передається в АТ "Укроборонпром".

"Продовжуємо рухатися в бік підвищення прозорості й ефективності оборонних підприємств. Налагоджуємо тісну та продуктивну співпрацю з приватними виробниками задля розвитку ОПК і забезпечення Українського війська всім необхідним", - наголосив Шмигаль.

Він наголосив, що "на доручення президента України максимально швидко рухаємося у напрямку створення та оновлення наглядових рад".

Раніше у середу президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері.

 

