14:09 01.01.2026

У найближчі дні морози в Україні відступлять

2 січня у північних та більшості західних областей України очікується невеликий сніг, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 25 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, на заході та півдні країни 3-8° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях та в Криму 2-7° тепла.

У Києві 2 січня невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 2 січня найвища температура вдень була 13,2° в 2023р., найнижча вночі -21,8° в 1943р.

У суботу, 3 січня, в Україні місцями невеликий сніг та мокрий сніг (на Закаратті та в Карпатах помірний сніг), вдень у східних та південних областях помірний мокрий сніг та дощ.

На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

У Києві 3 січня місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #прогноз_погоди

