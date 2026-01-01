Інтерфакс-Україна
Події
13:28 01.01.2026

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі локомотивного депо в Ковелі, у Конотопі уражено вантажні вагони –

1 хв читати
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі локомотивного депо в Ковелі, у Конотопі уражено вантажні вагони –

Внаслідок російської атаки пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, де зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами та уражено вантажні вагони у Конотопі, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"2026 рік розпочався і для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині. Також армія рф вдарила по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони", - написав Кулеба в Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, ворог завдав ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, де досі зберігається загроза повторних атак, в результаті чого ускладнює відновлювальні роботи.

"Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула", - наголосив віцепрем’єр.

Кулеба також повідомляв, що внаслідок нічної атаки на Одещині зафіксовано пошкодження причалів і техніки в Ізмаїльському порту, в Одеському – уражено портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури.

Теги: #укрзалізниця #обєкти #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:52 01.01.2026
Росія у перший день нового року вдарила дронами по портовій інфраструктурі України - віцепрем’єр

Росія у перший день нового року вдарила дронами по портовій інфраструктурі України - віцепрем’єр

18:12 31.12.2025
Генштаб: Уражено Туапсинський НПЗ, Таманьнєфтєгаз та низку інших цілей російських окупантів

Генштаб: Уражено Туапсинський НПЗ, Таманьнєфтєгаз та низку інших цілей російських окупантів

11:34 31.12.2025
Без світла внаслідок атаки РФ залишились понад 170 тис. споживачів Одещини, є нові знеструмлення на Запоріжжі та Харківщині

Без світла внаслідок атаки РФ залишились понад 170 тис. споживачів Одещини, є нові знеструмлення на Запоріжжі та Харківщині

11:17 31.12.2025
Внаслідок ворожої атаки на Одещині сталося займання причепу вантажного автомобіля "Нової пошти" зі 110 посилками

Внаслідок ворожої атаки на Одещині сталося займання причепу вантажного автомобіля "Нової пошти" зі 110 посилками

10:52 31.12.2025
Окупанти атакували дроном цивільну автівку, двоє людей зазнали поранень – Запорізька ОВА

Окупанти атакували дроном цивільну автівку, двоє людей зазнали поранень – Запорізька ОВА

19:11 30.12.2025
"Укрзалізниця" з партнерами обладнала 100 вагонів як мобільні хаби обігріву, зв’язку та дозвілля

"Укрзалізниця" з партнерами обладнала 100 вагонів як мобільні хаби обігріву, зв’язку та дозвілля

14:36 30.12.2025
"Укрзалізниця" у січні 2026р. не підвищуватиме вартість перевезень зерновозами

"Укрзалізниця" у січні 2026р. не підвищуватиме вартість перевезень зерновозами

15:41 28.12.2025
Сили оборони вночі завдали удару по Сизранському НПЗ в РФ і ворожих складах на ТОТ

Сили оборони вночі завдали удару по Сизранському НПЗ в РФ і ворожих складах на ТОТ

18:00 25.12.2025
Експерт пропонує участь профспілок у наглядовій раді "Укрзалізниці"

Експерт пропонує участь профспілок у наглядовій раді "Укрзалізниці"

13:20 25.12.2025
Солідарність і голос працівників: Молодіжна рада Профспілки залізничників презентує підсумки роботи та дослідження з корпоративного управління

Солідарність і голос працівників: Молодіжна рада Профспілки залізничників презентує підсумки роботи та дослідження з корпоративного управління

ВАЖЛИВЕ

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

ОСТАННЄ

Через авіаудар по екопарку під Харковом постраждали вольєри з птахами

SpaceX у 2025 році провела 165 запусків ракет Falcon 9 та п'ять тестових польотів місячної ракети Starship

Двох громадян засуджено до 15 років ув’язнення за участь у бойових діях проти України

У найближчі дні морози в Україні відступлять

Свириденко: Впровадження щорічної прогресивної винагороди для військових потребуватиме значного фінpecypcу

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

УЧХ підтримав Вишгород під час блекауту

На Запоріжжі внаслідок ворожого удару майже 4 тис. абонентів залишилися без електропостачання – ОВА

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Зеленський: Якщо удари РФ не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА