Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі локомотивного депо в Ковелі, у Конотопі уражено вантажні вагони

Внаслідок російської атаки пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, де зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами та уражено вантажні вагони у Конотопі, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"2026 рік розпочався і для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині. Також армія рф вдарила по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони", - написав Кулеба в Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, ворог завдав ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, де досі зберігається загроза повторних атак, в результаті чого ускладнює відновлювальні роботи.

"Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула", - наголосив віцепрем’єр.

Кулеба також повідомляв, що внаслідок нічної атаки на Одещині зафіксовано пошкодження причалів і техніки в Ізмаїльському порту, в Одеському – уражено портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури.