Події
17:36 09.09.2025

Укроборонпром посів 16 місце за динамікою росту серед оборонних компаній світу - гендиректор

АТ "Українська оборонна промисловість" (АТ "УОП") посіло 49-ту сходинку в щорічному рейтингу найбільших оборонних компаній світу видання Defense News за абсолютним оборонним доходом і на 16-му місці за динамікою росту доходу від реалізації оборонної продукції, повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

"У 2024 році оборонна виручка товариства склала понад $3 млрд, проти $2,2 млрд у 2023-му. Це дало темп зростання на 36,3%, що значно вище за середньосвітовий показник, який становить 11,2% серед ТОП 100 оборонних компаній світу", - написав Сметанін в Телеграм у вівторок.

При цьому він зазначив, що "цього все ще недостатньо, тож щодня працюємо над тим, щоб збільшувати виробництво зброї і військової техніки для українського війська".

Сметанін відзначив, що лише 54 зі 100 найбільших оборонних компаній світу зросли за минулий рік, тоді як решта 46 показали падіння обсягів доходу. "Таким чином, Україна стає ключовим гравцем світової оборонної індустрії", - наголосив гендиректор "Укроборонпрому".

Сметанін повідомив, що за доходами, як і раніше, лідирують Lockheed Martin ($68,4 млрд), RTX ($43,5 млрд), CASIC (Китай, $38,7 млрд). Лідерами за темпами зростання стали Anduril (США, +138%), Askeri Fabrika (Туреччина, +100%), SES (Люксембург, +93,7%), NORINCO (+93,6%). "ТОП-30 найбільш динамічних компаній світу потрапили представники США, Китаю, Туреччини, Європи та Південної Кореї", - повідомив гендиректор "Укроборонпрому".

Він повідомив, що цьогорічному рейтингу з’явилося 12 компаній, які раніше не входили до сотні, згадавши серед них, зокрема, GE Aerospace (США) — 23 місце ($6,1 млрд оборонних доходів) MBDA (Франція) — 27 місце ($5,3 млрд), Advanced Technology International (США) — 33 місце ($4,7 млрд), EDGE Group (ОАЕ) — 38 місце ($4,0 млрд), SpaceX (США) — 40 місце ($4,0 млрд оборонних контрактів), Korea Aerospace Industries (KAI, Південна Корея) — 62 місце ($2,0 млрд), Hyundai Rotem (Південна Корея) — 67 місце ($1,7 млрд).

Як повідомлялося, держконцерн "Укроборонпром", що об'єднує основні державні активи оборонно-промислового комплексу, було реорганізовано в АТ "Українська оборонна промисловість" у 2023 році і того ж року його виручка зросла на 72% - до $2 млрд 206,9 млн, що надало змогу холдингу піднятися з 65 на 49 місце в міжнародному рейтингу Defense News. На той час міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що протягом першої половини 2024 року товариство тримало взяті у 2023 темпи зростання.

