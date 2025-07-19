Інтерфакс-Україна
Події
13:58 19.07.2025

Частка української зброї на фронті становить 40%, маємо досягнути половини - Шмигаль

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Наразі частка української зброї на фронті становить 40%, проте маємо досягнути 50%, оскільки нарощення українського виробництва – це "ключовий пріоритет в обороні", заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Нарощення українського виробництва зброї — ключовий пріоритет в обороні. Про це говорили з Германом Сметаніним та командою міністерства. (…) Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни — у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники", - написав Шмигаль у телеграмі у суботу.

За його словами, наразі частка української зброї на фронті становить 40%. "Маємо досягнути 50%. Таке завдання ставить президент. Дрони, бронетехніка, боєприпаси — усе, що треба нашим воїнам", - наголосив він.

Теги: #зброя #шмигаль #сметанін

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