Частка української зброї на фронті становить 40%, маємо досягнути половини - Шмигаль

Наразі частка української зброї на фронті становить 40%, проте маємо досягнути 50%, оскільки нарощення українського виробництва – це "ключовий пріоритет в обороні", заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Нарощення українського виробництва зброї — ключовий пріоритет в обороні. Про це говорили з Германом Сметаніним та командою міністерства. (…) Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни — у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники", - написав Шмигаль у телеграмі у суботу.

За його словами, наразі частка української зброї на фронті становить 40%. "Маємо досягнути 50%. Таке завдання ставить президент. Дрони, бронетехніка, боєприпаси — усе, що треба нашим воїнам", - наголосив він.