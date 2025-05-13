Українське НВО "Практика" та іспанська Tecnova S.L. співпрацюватимуть у виробництві бронемашин - меморандум

Українське НВО "Практика" та іспанська компанія Tecnova S.L. співпрацюватимуть у сфері виробництва продукції спеціального та військового призначення, зокрема бронемашин, в подальшому планується спільний розвиток виробництва такої техніки в Іспанії, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"Сьогодні в Мадриді ПрАТ НВО "Практика" та іспанська компанія Tecnova S.L. підписали Меморандум про взаєморозуміння. Сторони домовились про співпрацю в напрямку об'єднання досвіду у сфері виробництва продукції спеціального та військового призначення", - написав він у телеграмі у вівторок.

За його словами, йдеться, зокрема, про універсальні та спеціалізовані бронемашини, а також про невійськову бронетехніку, а також про подальший спільний розвиток виробництва бронетехніки на території Королівства Іспанія.

Сметанін зазначив, що така співпраця між компаніями значно підсилить напрям виробництва бронемашин в Україні, поєднавши досвід та технології України й Іспанії.