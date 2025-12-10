Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу" на рівні "СС"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) НАК "Нафтогаз України" на рівні "СС", йдеться на сайті агентства у середу.

"Ми оцінюємо "Нафтогаз" окремо, враховуючи його SCP (автономний кредитний профіль на рівні "сс") та нашу оцінку помірного зв’язку з його єдиним акціонером – державою", – пояснило Fitch, яке нещодавно підтвердило рейтинг України "RD" (обмежений дефолт) на фоні переговорів про реструктуризацію ВВП-варантів.

Fitch також підтвердила рейтинг єврооблігацій "Нафтогазу", випущених Kondor Finance plc, на рівні "C" та залишило рейтинг відновлення (Recovery Rating) на рівні "RR6" оскільки компанія продовжує вчасно і в повному обсязі здійснювати виплати за єврооблігаціями, реструктуризованими у 2023 році.

Одним із ключових факторів, що вплинув на оцінку компанії, Fitch називає продовження видобутку природного газу попри посилення атак росії на газову інфраструктуру в 2025 році.

В той же час агентство вказує, що на рейтинг значно впливають дуже високі операційні ризики в Україні на тлі розв’язаною Росією війни, зростаюча потреба в закупівлі природного газу ззовні через постійні атаки на її інфраструктуру та обмежені можливості зовнішнього фінансування.

Fitch зазначає, що "Нафтогаз" планує збільшити частку природного газу, що закуповується на ринку, з 11% у 2024 році до 33% у 2025 році та очікує, що через ескалацію російських атак на НАК та його покупців операційні та фінансові показники будуть цього року слабкішими, ніж торік.

Агентство додає, що незважаючи на операційні та фінансові труднощі, "Нафтогаз" своєчасно здійснив виплати за своїми борговими зобов’язаннями у 2025 році. В той же час Fitch нагадує про наближення у липні 2026 року терміну сплати великого основного платіжу у розмірі EUR689 млн та допускає можливість проведення чергової реструктуризації через подальші атаки Росії та вищу потребу у фінансуванні закупівлі природного газу.