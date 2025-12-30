Інтерфакс-Україна
Економіка
15:16 30.12.2025

НБУ оновив вимоги до розрахунку нормативів Н7/Н7к щодо значних експозицій

Національний банк України (НБУ) оновив вимоги до визначення банками та банківськими групами значних експозицій і розрахунку нормативу максимального розміру значної експозиції (Н7/Н7к).

"Оновлення є черговим кроком у наближенні нормативної бази у сфері банківського регулювання до стандартів Європейського Союзу", – зазначили на сайті регулятора.

Зараз обмеження розміру значних експозицій встановлено нормативом Н7 на індивідуальній основі та нормативом Н7к на консолідованій основі, а їх розрахунок ґрунтується на попередніх підходах Базельського комітету з банківського нагляду.

Оновлені вимоги, зокрема, передбачають аналіз банками як прямих, так і непрямих експозицій контрагента, а також включення до розрахунку експозицій, що виникають до контрагента як до надавача забезпечення, емітента або боржника за активами інституту спільного інвестування та емітента цінних паперів, що є базовим активом деривативу.

Крім того, уточнено підхід до формування груп пов’язаних контрагентів, які мають охоплювати як контрагентів, пов’язаних відносинами контролю, так і контрагентів з відносинами економічної залежності, що несуть спільний ризик.

Також змінюється база для розрахунку обмеження: максимальний розмір експозиції щодо контрагента або групи пов’язаних контрагентів визначатиметься відносно капіталу 1 рівня, а не регулятивного капіталу, як передбачено чинними підходами для Н7 та Н7к.

Нацбанк уточнив, що оновлені вимоги запроваджуватимуться поетапно після тестових розрахунків. До 31 жовтня 2026 року банки мають розробити або доопрацювати внутрішньобанківські положення, з 1 листопада 2026 року до 28 лютого 2027 року провести тестові розрахунки та повідомити про результати, а з 1 березня 2027 року розраховувати норматив за оновленими правилами на постійній основі.

Для банківських груп передбачено до 31 березня 2027 року розробку або доопрацювання внутрішньогрупових документів, а з 1 квітня 2027 року здійснення розрахунку нормативу максимального розміру значної експозиції кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи.

Дату, з якої банки та банківські групи повинні будуть дотримуватися вимоги, що норматив максимального розміру значної експозиції не має перевищувати 25% капіталу 1 рівня, регулятор визначить за результатами аналізу тестових розрахунків.

Відповідні норми закріплено в положенні, затвердженому постановою правління НБУ від 27 грудня 2025 року, яке набирає чинності з 30 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 20% (для банків, які не є системно важливими він встановлений на рівні 25%).

За даними Нацбанку, станом на червень 2025 року до переліку системно важливих банків належали 16 установ: державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк, банки з іноземним капіталом Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, Кредобанк, а також банки з українським капіталом ПУМБ, Універсал Банк, банк "Південний", Таскомбанк, А-Банк та Ідея Банк.

В свою чергу, норматив Н7к розраховується як співвідношення сукупних вимог учасників банківської групи (кредитно-інвестиційної підгрупи) до одного контрагента або групи пов’язаних контрагентів разом із усіма фінансовими зобов’язаннями, наданими щодо них, до регулятивного капіталу банківської групи (підгрупи).

Теги: #нбу

