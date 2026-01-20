Банга в Давосі: Для успіху Україні потрібне лідерство суспільства і простір для приватного сектору

Президент Світового банку Аджай Банга, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, наголосив, що ключем до успіху економічних змін в Україні має стати готовність українського суспільства взяти на себе відповідальність за трансформацію та створити умови для розвитку приватного сектору.

"Це не ми - саме український народ має повністю взяти на себе відповідальність за економічні зміни, інакше все зазнає невдачі", – зазначив Банга.

За його словами, за два з половиною роки на посаді у Світовому банку інституція була основним каналом надходження коштів від низки західних країн та Японії для підтримки функціонування української економіки, державної адміністрації та шкільної системи.

За даними банку, 78 співробітників перебувають на місцях в Україні, частина з них працює там з початку повномасштабної війни, що дає змогу краще розуміти ситуацію та потреби.

Банга також повідомив, що банк сформував групу експертів з представників України та партнерів, зокрема європейців, канадців, британців, американців і японців, і має звіт цієї панелі, який узагальнює ключові підходи до майбутніх економічних змін.

Серед пріоритетів він назвав, зокрема, готовність зробити все необхідне для вступу до Європейського союзу, а також потребу переосмислити модель розвитку країни на основі її природних ресурсів, технологічного потенціалу українців і переходу до зростання, орієнтованого на приватний сектор із поступовим зменшенням залежності від державних підприємств.

За його словами, звіт окреслює чотири блоки завдань. Насамперед ідеться про створення базових умов, за яких приватний сектор може успішно працювати: розвиток інфраструктури, утвердження верховенства права, протидію корупції, прозоріші правила для держпідприємств, макрофіскальну стабільність і механізми зниження ризиків.

Окремий акцент зроблено на формуванні сприятливого середовища для бізнесу, зокрема для малих і середніх підприємств, що передбачає належне впровадження верховенства права, податкові та енергетичні реформи й інші зміни, орієнтовані на поліпшення умов ведення бізнесу.

Також у звіті виділено блок, пов’язаний із людським капіталом, зокрема поверненням діаспори, створенням умов для адаптації ветеранів до цивільного життя через набуття нових навичок, а також оновленням трудового законодавства й розвитком освіти та компетенцій.

Ще один блок, за словами Банги, стосується роботи з інвесторами: з огляду на конкуренцію за капітал між різними юрисдикціями Україні потрібно активніше комунікувати зміни та перспективи, щоб залучати інвестиції.

Джерело: https://www.youtube.com/live/JuW311OxE80