Інтерфакс-Україна
Економіка
15:17 24.05.2025

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).

"Fitch вважає, що Україна все ще перебуває в процесі більш широкої реструктуризації, при цьому її ВВП-варанти стануть дефолтними лише після дати виплати 31 травня. Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті залишатиметься на рівні RD доти, доки Україна не нормалізує свої відносини з переважною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів", – йдеться у публікації на сайті агентство.

Fitch нагадує, що після минулорічної реструктуризації непогашених суверенних єврооблігацій та гарантованого державою боргу "Укравтодору", "Укренерго" досягло попередньої домовленості про реструктуризацію своїх гарантованих державою єврооблігацій на суму $825 млн (з призупиненням виплат з 9 листопада 2024 року), яка має бути завершена до липня.

В той же час Україна та власники ВВП-варантів (на умовну суму $2,6 млрд) не змогли досягти домовленості про реструктуризацію, а зовнішній комерційний кредит Cargill на $0,7 млрд, виплати за яким призупинено з 3 вересня 2024 року, також досі не реструктуризовано.

Агентство також підтвердило РДЕ в національній валюті на рівні "ССС+", що відображає продовження обслуговування боргу України в національній валюті. Лише невелика частка (1,1% станом на травень 2025 року) його належить нерезидентам, тоді як більшість - Національному банку України та вітчизняним (переважно державним) банкам, а така структура власності обмежує вигоди для країни від реструктуризації боргу в нацвалюті, створюючи потенційні фіскальні витрати (включно з рекапіталізацією банків).

Щодо українсько-російських переговорів про припинення вогню, то Fitch згадало, про першу за три року двосторонню зустріч у Стамбулі, але зазначило, що вона не призвела до жодного прориву.

"Задекларована адміністрацією США мета завершити війну може призвести до припинення вогню шляхом переговорів, але укладення мирної угоди є малоймовірним через важко узгоджувані позиції обох сторін", – вважає агентство.

Воно додало, що угода про видобуток корисних копалин між США та Україною пом'якшила дипломатичну напруженість, але потенційні економічні вигоди, а також ступінь, до якого вона може пов'язати економічні інтереси США зі стратегічними цілями безпеки України, залишаються вкрай невизначеними.

Щодо фіскального дефіциту, то Fitch вказало на його скорочення до 17,2% ВВП у 2024 році завдяки високим показникам доходів, незважаючи на економічне сповільнення, та спрогнозувало збільшення дефіциту до 19,3% ВВП у 2025 році.

"Високий тиск на видатки збережеться навіть після закінчення війни, оскільки Україна, ймовірно, збереже значні військові сили", – вважає агентство та нагадує також на потреби у відновленні протягом наступного десятиліття у $524 млрд, що приблизно у 2,8 раза перевищує номінальний ВВП України у 2024 році.

У публікації зауважується, що потреби України у фінансуванні цього року будуть комфортно задоволені, залишаючи додаткові буфери ліквідності на наступний рік: чисте іноземне фінансування сягне $55 млрд порівняно із середнім показником у $25 млрд на рік у 2022-24 роках, головним чином завдяки авансовому надходженню прибутків від заморожених російських активів. В той же час невизначеність щодо фінансування на 2026 рік та наступні роки залишається високою. Fitch очікує, що внутрішні запозичення зростуть у 2026 році завдяки відносно стійкому банківському сектору та нижчому внутрішньому фінансуванню цього року.

Агентство також прогнозує, що дефіцит поточного рахунку розшириться цього року до 14,5% ВВП з 7,2% ВВП у 2024 році та 5,3% у 2023 році, що відображає вищий імпорт газу та сталі та менші грошові перекази від українських біженців, а також високий оборонний імпорт та експорт товарів, який на 38% нижче довоєнного рівня.

За прогнозом, у 2025 році інфляція становитиме в середньому 12,3%, а потім сповільниться до 6,5% у 2026 році, коли реалізуються ефекти бази і трансмісія монетарної політики набере обертів.

Fitch також погіршило прогноз зростання ВВП України на 2025 рік з 2,9% до 2,5% через виклики, пов'язані з постійною напруженістю на ринку праці, пошкодженнями, спричиненими атаками на газову інфраструктуру, та закриттям "Покровськвугілля" через бойові дії.

Теги: #fitch_ratings #рде #обмежений_дефолт

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