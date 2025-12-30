Інтерфакс-Україна
Економіка
16:20 30.12.2025

"Вісімка" ОПЕК+ допускає збереження паузи в нарощуванні видобутку на зустрічі 4 січня

2 хв читати
"Вісімка" ОПЕК+ допускає збереження паузи в нарощуванні видобутку на зустрічі 4 січня

Вісім країн ОПЕК+, які беруть участь у добровільних обмеженнях видобутку нафти, на онлайн-зустрічі найближчої неділі, 4 січня, не планують вносити корективи до виробничого плану і, найімовірніше, залишать у силі рішення про паузу в нарощуванні видобутку нафти в першому кварталі 2026 року, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на трьох неназваних делегатів.

Таким чином, рівні видобутку в першому кварталі будуть визначатися на рівні квот, що діяли у грудні.

При цьому для ряду країн, як і раніше, діють компенсаційні графіки. Зокрема, Казахстан у січні вступає у фазу активного погашення "боргу" за надвиробництво в попередні періоди, через що весь виробничий план ОПЕК+ повинен перейти до послідовного зниження.

Якщо в грудні загальна квота альянсу (з урахуванням компенсацій) становила 38,216 млн б/с, то в січні вона повинна знизитися до 38,088 млн б/с, у лютому — до 37,826 млн б/с, у березні — до 37,768 млн б/с.

Вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман) мали два пакети обмежень — у 2,2 млн б/д і 1,65 млн б/д. Останній пакет обмежень спочатку діяв до кінця 2026 року, але у вересні, після того як прискорено були повернуті на ринок обмеження в 2,2 млн б/д, "добровольці" почали прискорено відновлювати обмеження в 1,65 млн б/д: у жовтні, листопаді і тепер у грудні — на 137 тис. б/с щомісяця, після чого взяли паузу в нарощуванні на перший квартал 2026 року.

Раніше ОПЕК підкреслювала, що міністри "вісімки" мають намір діяти гнучко і залежно від ситуації на ринку готові "частково або повністю" відновити обмеження на видобуток як у 1,65 млн б/д, так і вже повністю повернуті на ринок обмеження в 2,2 млн б/д.

Теги: #опек #нафтагаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:58 03.11.2025
ОПЕК+ після грудня призупиняє збільшення видобутку нафти - ЗМІ

ОПЕК+ після грудня призупиняє збільшення видобутку нафти - ЗМІ

19:25 05.10.2025
ОПЕК+ у листопаді збільшить квоту з видобутку на 137 тис. б/д, але з урахуванням компенсацій зростання має бути більш помірним

ОПЕК+ у листопаді збільшить квоту з видобутку на 137 тис. б/д, але з урахуванням компенсацій зростання має бути більш помірним

19:01 31.05.2025
Держави ОПЕК оголошують різке збільшення видобутку нафти у липні - ЗМІ

Держави ОПЕК оголошують різке збільшення видобутку нафти у липні - ЗМІ

19:18 26.05.2025
Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

11:10 15.04.2025
МЕА під тиском торговельних війн знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 р. на 300 тис. б/д

МЕА під тиском торговельних війн знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 р. на 300 тис. б/д

10:38 28.01.2025
Кілька міністрів ОПЕК зустрілися перед JMMC

Кілька міністрів ОПЕК зустрілися перед JMMC

18:27 26.01.2021
Байден планує призупинити програму лізингу нафтогазових ділянок - ЗМІ

Байден планує призупинити програму лізингу нафтогазових ділянок - ЗМІ

14:44 31.12.2020
З середини січня у відділеннях Ощадбанку можна буде укласти договір про газопостачання з ГК "Нафтогаз України"

З середини січня у відділеннях Ощадбанку можна буде укласти договір про газопостачання з ГК "Нафтогаз України"

10:05 24.03.2020
Танкер з Azeri Light для Білорусі прибув до порту Одеси

Танкер з Azeri Light для Білорусі прибув до порту Одеси

18:37 27.12.2019
Глава "Укртранснафти" сумнівається в початку прокачування нафти з Одеси до Білорусі раніше ніж у 2022 р.

Глава "Укртранснафти" сумнівається в початку прокачування нафти з Одеси до Білорусі раніше ніж у 2022 р.

ВАЖЛИВЕ

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

ОСТАННЄ

Нові тарифи на воду для непобутових споживачів водоканалів складуть від 19,79 до 70,01 грн/куб.м – НКРЕКП

НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

Україна залучила понад EUR83 млн від Європейського інвестбанку на розвиток міст

НБУ оновив вимоги до розрахунку нормативів Н7/Н7к щодо значних експозицій

Виробника та постачальника масла для потреб ЗСУ оштрафовано на 19,8 млн грн за недобросовісну конкуренцію

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 26,5%, гривня подорожчала

На полях України залишилися незібраними 4 млн тонн кукурудзи - брокери

Ахметов затвердив $14 млн на продовження роботи "Серце Азовсталі" в 2026р.

ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА