"Вісімка" ОПЕК+ допускає збереження паузи в нарощуванні видобутку на зустрічі 4 січня

Вісім країн ОПЕК+, які беруть участь у добровільних обмеженнях видобутку нафти, на онлайн-зустрічі найближчої неділі, 4 січня, не планують вносити корективи до виробничого плану і, найімовірніше, залишать у силі рішення про паузу в нарощуванні видобутку нафти в першому кварталі 2026 року, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на трьох неназваних делегатів.

Таким чином, рівні видобутку в першому кварталі будуть визначатися на рівні квот, що діяли у грудні.

При цьому для ряду країн, як і раніше, діють компенсаційні графіки. Зокрема, Казахстан у січні вступає у фазу активного погашення "боргу" за надвиробництво в попередні періоди, через що весь виробничий план ОПЕК+ повинен перейти до послідовного зниження.

Якщо в грудні загальна квота альянсу (з урахуванням компенсацій) становила 38,216 млн б/с, то в січні вона повинна знизитися до 38,088 млн б/с, у лютому — до 37,826 млн б/с, у березні — до 37,768 млн б/с.

Вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман) мали два пакети обмежень — у 2,2 млн б/д і 1,65 млн б/д. Останній пакет обмежень спочатку діяв до кінця 2026 року, але у вересні, після того як прискорено були повернуті на ринок обмеження в 2,2 млн б/д, "добровольці" почали прискорено відновлювати обмеження в 1,65 млн б/д: у жовтні, листопаді і тепер у грудні — на 137 тис. б/с щомісяця, після чого взяли паузу в нарощуванні на перший квартал 2026 року.

Раніше ОПЕК підкреслювала, що міністри "вісімки" мають намір діяти гнучко і залежно від ситуації на ринку готові "частково або повністю" відновити обмеження на видобуток як у 1,65 млн б/д, так і вже повністю повернуті на ринок обмеження в 2,2 млн б/д.