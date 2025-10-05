Інтерфакс-Україна
Економіка
19:25 05.10.2025

ОПЕК+ у листопаді збільшить квоту з видобутку на 137 тис. б/д, але з урахуванням компенсацій зростання має бути більш помірним

"Група восьми" ОПЕК+ на онлайн-зустрічі в неділю узгодила збільшення виробничого плану в листопаді на 137 тис. б/д, ідеться в пресрелізі ОПЕК.

Загальна квота альянсу з урахуванням компенсаційних графіків для низки країн за надвидобуток у минулі місяці становитиме 38,084 млн б/д. Це означає, що приріст видобутку може становити 74 тис. б/д.

Зокрема, тільки троє учасників угоди - Саудівська Аравія, Кувейт і Алжир - зможуть видобувати на рівні встановлених квот: 10,061 млн б/д, 2,569 млн б/д і 967 тис. б/д відповідно. Решта п'ять учасників "вісімки" будуть змушені скоротити свої плани на певний обсяг компенсацій, розрахований залежно від ступеня допущених ними перевищень нафтовиробництва в попередні місяці.

Згідно з актуальними квотами й останніми графіками компенсацій, план видобутку нафти в Росії наступного місяця зросте до 9,498 млн б/д, в Іраку - до 4,107 млн б/д, в ОАЕ - до 3,377 млн б/д, у Кувейті - 2,569 млн б/д, в Омані - до 802 тис. б/д. Казахстан повинен буде знизити видобуток до 1,477 млн б/д.

Таким чином, Саудівська Аравія і РФ зможуть з наступного місяця збільшити видобуток на 41 тис. б/д кожен, ОАЕ - на 22 тис. б/д, Ірак - на 18 тис. б/д, Кувейт - на 10 тис. б/д, Оман - на 6 тис. б/д, Алжир - на 4 тис. б/д. Казахстан єдиний повинен буде не збільшити, а скоротити видобуток - на 58 тис. б/д.

ОПЕК у прес-релізі за підсумками зустрічі зазначила, що рішення ухвалено з огляду на стабільні перспективи світової економіки та сприятливі ринкові умови, виражені в низьких нафтових запасах. У повідомленні наголошується, що обмеження в 1,65 млн б/д у перспективі можуть бути повернуті частково або повністю залежно від ситуації на ринку.

Вісім країн також підтвердили свою колективну прихильність досягненню повного виконання угоди і компенсації раніше недоскорочених обсягів.

Наступна зустріч "вісімки" запланована на 2 листопада, на якій міністри обговорять план видобутку нафти на грудень.

 

Теги: #опек #світ

