Економіка
08:46 30.09.2025

Нафта торгується в мінусі, Brent близько $67,6 за барель

Ціни на нафту знижуються вранці у вівторок, інвестори оцінюють геополітику та перспективи засідання ОПЕК+.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 8:08 кч, зменшується на $0,41 (0,6%), до $67,56 за барель. У понеділок контракт подорожчав на $2,16 (3,08%), до $67,97 за барель. Термін обігу ф'ючерсів на листопад закінчується із закриттям ринку у вівторок. Грудневі контракти, які активніше торгуються, втрачають у ціні $0,42 (0,63%) і коштують $66,67 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,37 (0,58%), до $63,08 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів скоротилася на $2,27 (3,45%), до $63,45 за барель.

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в понеділок заявили, що попередньо узгодили американський план урегулювання конфлікту в Газі.

"Сподіваюся, що у нас буде згода на мирне рішення. А якщо ХАМАС відмовиться від угоди (...), то Ізраїль отримає мою підтримку для того, щоб зробити те, що вважатиме за необхідне", - сказав Трамп на пресконференції в Білому домі після переговорів із Нетаньягу.

Тиск на нафтові котирування також продовжують чинити повідомлення західних ЗМІ про те, що країни ОПЕК+ у листопаді готові знову збільшити видобуток приблизно на 137 тис. барелів. Засідання, на якому обговорюватимуть листопадові квоти, відбудеться 5 жовтня.

Крім того, в суботу після більш ніж дворічної перерви відновилися поставки нафти з іракського Курдистану через Туреччину. Курдистан постачатиме в турецький порт Джейхан 180-190 тис. барелів на добу, заявив міністр нафти Іраку Хаян Абдул Гані. У майбутньому поставки планується довести до 230 тис. б/д.

Теги: #нафта #світ #ціна

