19:56 03.12.2025

Держгеонадра з чергової спроби реалізувала "Газ-МДС" Любинецьку нафтогазову площу з перевищенням ціни удвічі

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) реалізувала спеціальний дозвіл на користування Любинецькою нафтогазовою площею (від глибини 4000 м), за виключенням ділянки перетину з Довголуцькою площею, у Львівській області за 110 млн 11 грн при початковій ціні в 48,31 млн грн.

"Аукціон проходив на електронному майданчику Prozorro.Продажі. Початкова ціна лота становила 48 309 120 грн, в результаті активної конкуренції між трьома учасниками його вартість зросла більш ніж удвічі – до 110 000 011 грн", – зазначається в повідомленні Держгеонадра на сайті у середу, коли й був завершений аукціон.

Держгеонадра вказує, що кошти від продажу спецдозволу надійдуть до державного бюджету та наповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови, відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Згідно з протоколом аукціону, розміщеному в системі "Прозорро.Продажі", його переможцем стало ТОВ "Газ-МДС", яке запропонувало за лот 110,000011 млн грн. Ця пропозиція на 11 грн вища, ніж пропозиція іншого учасника – ТОВ "Системойлінженерінг" зі 110 млн грн. Третій учасник аукціону – ТОВ "Нафтогазсенс" – запропонував 55,5 млн грн.

Портал Nadra.Info з посиланням на YouControl вказує, що ТОВ "Нафтогазсенс" входить у корпоративну групу "СКМ" Ріната Ахметова, який контролює компанію через "ДТЕК Ойл Енд Газ Девелопмент Б.В.", Нідерланди.

Зазначається, що ТОВ "Системойлінженерінг" належить сестрам Каріні та Анні Злочевським – дочкам екс-міністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського – через "Ділоретіо Холдінгз ЛТД", Кіпр.

ТОВ "Газ-МДС" володіють Тетяна Гузенко і Олександр Гузенко, чия група "Надра-Геоінвест" увійшла в топ-3 приватних газовидобувних компаній України в 2023 році.

За умовами аукціону, ділянка з покладами газу природного, нафти, газу, розчиненого у нафті та конденсату надається в користування строком на 20 років з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ).

"Прозорі торги – це ефективний інструмент, який забезпечує чесну конкуренцію під час отримання спеціального дозволу на користування надрами та встановлення ринкової ціни", – зазначив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

За його словами, результати проведення аукціону демонструють, що інвестори вбачають перспективними українські надра та готові вкладати кошти в розвиток енергетичного потенціалу держави.

Голова Держгеонадр підкреслив, що залучення приватного капіталу до розробки глибоких горизонтів нафтогазових площ на Львівщині є стратегічним кроком до зміцнення енергетичної стійкості та незалежності держави.

Водночас Nadra.info звертає увагу, що ці торги були другими повторними, і початкова вартість була знижена на 50% порівняно з першим аукціоном: з 96,6 млн грн у жовтні до 48,3 млн грн цього разу.

З урахуванням всіх попередніх аукціонів Держгеонадр, нинішня спроба продати спецдозвіл на Любинецьку площу була вже шостою, оскільки попередні торги не відбувалися через відсутність учасників.

Як повідомлялося, Держгеонадра 5 листопада провела у системі "Прозорро.Продажі" аукціони з продажу семи спеціальних дозволів на користування надрами, серед яких родовища глини та бурштину. У разі сплати усіма переможцями своїх пропозицій до державного бюджету надійде понад 48 млн грн.

Джерело: https://www.geo.gov.ua/110-milyoniv-hryven-nadiyde-do-derzhbiudzhetu-vid-prodazhu-spetsdozvolu/

https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20251118-98751/

https://nadra.info/2025/12/the-special-permit-for-lyubinetska-square-was-sold-on-the-third-attempt-who-outbid-the-companies-of-rinat-akhmetov-and-the-zlochevsky-sisters/

