МЕА підвищило прогноз зростання попиту на нафту у світі у 2025р на 47 тис. б/д, у 2026р - на 93 тис. б/д

Попит на нафту у світі у 2025 році проти минулого року зросте на 835 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше воно прогнозувало показник на рівні 788 тис. б/д. Таким чином, аналітики знизили свою оцінку на символічні 47 тис. б/д.

МЕА скоригувало абсолютні дані щодо попиту на нафту в 2024 році в бік невеликого зниження: з 103,1 млн б/д до 103,09 млн б/д. Водночас агентство підвищило оцінки на 2025 рік з 103,88 млн б/д до 103,92 млн б/д, на 2026 рік - з 104,65 млн б/д до 104,79 млн б/д.

Таким чином, оцінку зростання попиту на нафту за підсумками наступного року було підвищено на 93 тис. б/д: з 770 тис. б/д до 863 тис. б/д.

За оцінкою МЕА, попит у країнах ОЕСР за підсумками 2025 року все ж таки залишиться в позитивній зоні і зросте на 13 тис. б/д, до 45,82 млн б/д (попередній прогноз - зниження на 28 тис. б/д, до 45,78 млн б/д). Головним драйвером залишаться країни не-ОЕСР, де споживання зросте на 822 тис. б/д, до 58,1 млн б/д (відповідає оцінці попереднього місяця).

Аналітики агентства зазначають, що перегляд прогнозу щодо 2025 року зумовлений поліпшенням макроекономічних перспектив і зниженням побоювань щодо тарифів, що знайшло відображення в зростанні попиту в третьому кварталі на 1,1 млн б/д проти 450 тис. б/д за підсумками другого.

"Ці більш оптимістичні перспективи поширюються і на наш прогноз на 2026 рік. (...) Зниження цін на нафту і курсу долара США, які наразі перебувають поблизу чотирирічних мінімумів, є додатковим фактором, який сприяє зростанню попиту на нафту наступного року", - повідомляється у звіті.

Спостережувані світові запаси нафти в жовтні зросли на 42,1 млн барелів (або 1,4 млн б/д) і перевищили 8 млрд барелів, сягнувши найвищого рівня із серпня 2021 року. Зокрема, запаси нафти в танкерах збільшилися на 83 млн б/д, запаси на суші скоротилися на 41 млн б/д. У січні-жовтні спостерігалося практично безперервне зростання резервів на 1,2 млн б/д, вважають у МЕА.

Попередні дані за листопад демонструють подальше нарощування світових запасів, головним чином тому, що Китай відновив їх збільшення після двох місяців зниження. Крім того, нафтові резерви зросли в країнах ОПЕК.