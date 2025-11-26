Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

Імпорт російської нафти Індією у грудні 2025 року, ймовірно, знизиться до 600–650 тис. барелів на день, що стане найнижчим показником щонайменше за три роки, повідомляє Reuters.

"Банківський контроль після останніх санкцій США змусив державні нафтопереробні компанії Індії бути надзвичайно обережними", – зазначило одне з джерел виданню.

У листопаді Індія очікує отримати 1,87 млн барелів на день російської нафти, тоді як у жовтні імпорт склав 1,65 млн барелів на день. Підвищення закупівель у листопаді пояснюється бажанням переробників поповнити запаси до крайнього терміну санкцій США та підготовкою до нових правил ЄС щодо виробництва нафтопродуктів із неросійської сировини з 2026 року.

"Більшість індійських переробників, включно з Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Hindustan Petroleum Corp та HPCL-Mittal Energy Ltd, припинили закупівлі російської нафти. Державні компанії Indian Oil Corp та Bharat Petroleum Corp заявили, що купуватимуть нафту лише у несанкціонованих компаній", - зазначено в повідомленні.

