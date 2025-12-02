Інтерфакс-Україна
Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти Urals у листопаді через санкції США - ЗМІ

Туреччина у листопаді різко скоротила імпорт російської нафти марки Urals на тлі посилення американських санкцій проти російських компаній та підготовки до заборони ЄС на паливо, вироблене з російської нафти, яка набуде чинності наприкінці січня 2026 року, повідомляє Reuters.

"Зменшення поставок відбулося на тлі американських санкцій проти російських компаній Lukoil та Rosneft, що скоротило коло постачальників, з якими можуть працювати турецькі НПЗ", – йдеться у повідомленні.

Крім того, запланована ЄС заборона на купівлю палива, виробленого з російської нафти, яка набере чинності наприкінці січня 2026 року, спонукає турецькі компанії диверсифікувати джерела сировини. У міру скорочення поставок Urals Туреччина наростила імпорт альтернативних сортів нафти, зокрема казахстанської CPC Blend і KEBCO, а також іракської Basrah.

Однак здатність турецьких НПЗ здійснювати альтернативні закупівлі обмежена через низьку пропозицію на Середземному морі сирої нафти, схожої за якістю на Urals. Ситуація з поставками CPC Blend може ускладнитися через нещодавню атаку на термінал Консорціуму Каспійського нафтопроводу.

"За даними Kpler та LSEG, поставки Urals до Туреччини зменшилися на 100 тис. барелів на добу порівняно з жовтнем, при цьому загальний імпорт минулого місяця склав близько 200 тис. барелів на добу. З 2022 року, після того як європейські покупці припинили закупівлі російської нафти, Туреччина стала одним із найбільших імпортерів Urals, посідаючи друге місце після Індії серед морських імпортерів, зазначають дані LSEG", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/turkey-cuts-russian-urals-oil-imports-november-diversifies-with-kazakh-iraqi-2025-12-01/

Теги: #нафта #санкції #туреччина #рф

