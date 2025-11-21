Інтерфакс-Україна
Економіка
20:23 21.11.2025

Трамп поки що не має наміру скасовувати санкції проти нафтових компаній із РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не має наміру відмовлятися від введених ним раніше санкцій проти російських нафтових компаній, повідомляє в п'ятницю Bloomberg.

"Трамп сказав, що не має наміру скасовувати санкції, щодо російської нафти", - йдеться в повідомленні.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 23 жовтня занесло "ЛУКОЙЛ" і "Роснєфть" до санкційного списку і видало ліцензію на згортання діяльності терміном до 21 листопада.

 

 

 

 

