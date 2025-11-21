Трамп поки що не має наміру скасовувати санкції проти нафтових компаній із РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не має наміру відмовлятися від введених ним раніше санкцій проти російських нафтових компаній, повідомляє в п'ятницю Bloomberg.

"Трамп сказав, що не має наміру скасовувати санкції, щодо російської нафти", - йдеться в повідомленні.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 23 жовтня занесло "ЛУКОЙЛ" і "Роснєфть" до санкційного списку і видало ліцензію на згортання діяльності терміном до 21 листопада.