Інтерфакс-Україна
Економіка
11:44 30.12.2025

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 26,5%, гривня подорожчала

2 хв читати
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 26,5%, гривня подорожчала

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $311,2 млн, або на 26,5% – до $862,6 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з нею, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зменшилось до $109,1 млн зі $148,6 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $436,5 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо зменшилось до $26 млн з $28,3 млн на позаминулому тижні, та всі дні купівля готівкової валюти перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень на рівні 42,2481 грн/$1, за три дні зміцнився до 42,1541 грн/$1, а наприкінці тижня – до 41,9331 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторією офіційного, та загалом за тиждень курс купівлі долара знизився майже на 22 коп. – до 41,79 грн/$1, а курс продажу – на 14 коп., до 42,21 грн/$1.

Аналітики КИТ Group, яка є великим учасником ринку готівкового валютообміну (ТОВ "Ліберті-Фінанс"), зазначили, що грудень став для України вдалим місяцем, коли надійшли багатомільярдні транші коштів від партнерів, серед іншого у третій декаді бюджет отримав EUR2,3 млрд в межах програми Ukraine Facility, а також було погоджено позику від ЄС на EUR90 млрд на 2026–2027 роки, що зберігає макроекономічну стабільність.

Короткостроково, на 1–2 тижні, в КИТ Group очікують коливань курсу гривні до долара у базовому діапазоні 42,15–42,55 грн/$1, тоді як середньостроково, на 2–3 місяці, в діапазоні 42,30–43,50 грн/$1.

"На міжнародному ринку на послаблення долару впливатиме монетарна політика ФРС – подальші кроки зі зниження ключової ставки. В Україні на гривню впливатимуть такі чинники, як дефіцит державного бюджету, ситуація на фронті, закупівлі газу, імпорт енергетичного обладнання, а також нові надходження допомоги від партнерів", – зазначили експерти компанії.

На їх думку, довгостроково (6+ місяців) девальваційний тренд залишатиметься домінуючим, але постійні інтервенції НБУ підтримуватимуть плавність курсових коливань і гнучкість курсової траєкторії, тож орієнтир на перше півріччя 2026 року – 42,6–44,60 грн/$1.

Теги: #валютні_інтервенції #кит_group

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 29.12.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

16:47 15.12.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

14:58 28.11.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

16:06 14.11.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

15:35 30.10.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

15:28 16.10.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

11:07 08.09.2025
Валютні інтервенції НБУ третій тиждень тримаються на рівні біля $0,5 млрд

Валютні інтервенції НБУ третій тиждень тримаються на рівні біля $0,5 млрд

11:14 28.07.2025
Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 10,5%

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 10,5%

ВАЖЛИВЕ

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

ОСТАННЄ

На полях України залишилися незібраними 4 млн тонн кукурудзи - брокери

Ахметов затвердив $14 млн на продовження роботи "Серце Азовсталі" в 2026р.

ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

Україна не виконала 9 індикаторів Ukraine Facility у IV кв.-2025, тому може не отримати EUR2,3 млрд - Консорціум #RRR4U

Департамент стратегії та розвитку НБУ очолив екскомандир роти Nemesis СБС ЗСУ техпідприємець Лужанський

Мінекономіки перерахувало 86,3 млн грн компенсації 25% вартості української агротехніки за листопад 2025р

Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність у вівторок планує завершити його – глава Міненерго

НБУ затвердив СЕО NovaPay Сироватка, який раніше працював в Універсал Банку та OLX

Еспресо подорожчало за рік на 17%

Станом на грудень енергетики відновили половину з пошкоджених РФ за осінь 8 ГВт генерації, атаки тривають – очільник Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА