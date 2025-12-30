Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 26,5%, гривня подорожчала

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $311,2 млн, або на 26,5% – до $862,6 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з нею, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зменшилось до $109,1 млн зі $148,6 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $436,5 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо зменшилось до $26 млн з $28,3 млн на позаминулому тижні, та всі дні купівля готівкової валюти перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень на рівні 42,2481 грн/$1, за три дні зміцнився до 42,1541 грн/$1, а наприкінці тижня – до 41,9331 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторією офіційного, та загалом за тиждень курс купівлі долара знизився майже на 22 коп. – до 41,79 грн/$1, а курс продажу – на 14 коп., до 42,21 грн/$1.

Аналітики КИТ Group, яка є великим учасником ринку готівкового валютообміну (ТОВ "Ліберті-Фінанс"), зазначили, що грудень став для України вдалим місяцем, коли надійшли багатомільярдні транші коштів від партнерів, серед іншого у третій декаді бюджет отримав EUR2,3 млрд в межах програми Ukraine Facility, а також було погоджено позику від ЄС на EUR90 млрд на 2026–2027 роки, що зберігає макроекономічну стабільність.

Короткостроково, на 1–2 тижні, в КИТ Group очікують коливань курсу гривні до долара у базовому діапазоні 42,15–42,55 грн/$1, тоді як середньостроково, на 2–3 місяці, в діапазоні 42,30–43,50 грн/$1.

"На міжнародному ринку на послаблення долару впливатиме монетарна політика ФРС – подальші кроки зі зниження ключової ставки. В Україні на гривню впливатимуть такі чинники, як дефіцит державного бюджету, ситуація на фронті, закупівлі газу, імпорт енергетичного обладнання, а також нові надходження допомоги від партнерів", – зазначили експерти компанії.

На їх думку, довгостроково (6+ місяців) девальваційний тренд залишатиметься домінуючим, але постійні інтервенції НБУ підтримуватимуть плавність курсових коливань і гнучкість курсової траєкторії, тож орієнтир на перше півріччя 2026 року – 42,6–44,60 грн/$1.