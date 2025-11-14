Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 – листопад 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Міжнародний контекст

Світовий валютний ринок у першій половині листопада перебував під впливом кількох важливих чинників. Перший – це жовтневе зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів до діапазону 3,75-4%. Другий – це очікування свіжої статистики по ринку праці США та відновлення роботи уряду США. Крім того, на інвесторів та валютні коливання пари EUR/USD впливали очікування наступного кроку Комітету ФРС – у грудні прогнозується ще одне зниження ключової ставки.

Якщо зниження ставки наприкінці жовтня вже було закладене у курсові коливання, то дані про ринок праці непокоїли інвесторів. І, як виявилось, недарма. Нагадаємо, на брифінгу 29 жовтня голова ФРС Джером Пауелл сказав, що умови на ринку праці США охолоджуються. У листопаді це підтвердила також статистика: за даними ADP, американські компанії скорочували понад 11 тисяч робочих місць щотижня до кінця жовтня, що вказує на послаблення ринку праці. Хоча попередні дані й показали, що в жовтні в США загалом було створено 42 тис. нових робочих місць порівняно з вереснем, але, як зазначили в ADP, у другій половині жовтня ринок праці мав труднощі зі створенням робочих місць. Це призводить до впевненості аналітиків і трейдерів, що ФРС має в грудні піти на ще одне зниження ключової ставки.

Озвучені чинники впливали на курсову поведінку долара, який в першій половині листопада спочатку укріплювався на позитивних очікуваннях і 5 листопада досягнув позначки 1,1473, але потім розпочався відкат у бік послаблення долара і станом на 14 листопада курс фактично повернувся до тих показників, що були напередодні засідання Комітету ФРС в жовтні – 1,1625. Проти долара зіграли нові статистичні дані про ринок праці, негативні очікування щодо подальшого охолодження ринку через звільнення в уряді, а також прогноз подальшого зниження ставки ФРС.

Ще один чинник впливу на валютний ринок – відносини США та КНР, але тут поки що без стресів. 10 листопада Китай заявив, що виконує свою обіцянку щодо боротьби з хімічними речовинами, які можна використовувати для виробництва фентанілу, а це, нагадаємо, було ключовим питанням для президента США Дональда Трампа під час переговорів у жовтні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Китай вже оголосив про нові обмеження на експорт 13 хімічних речовин до Сполучених Штатів, Канади та Мексики. Покращення відносин між США та КНР однозначно впливатиме на укріплення позицій долара США.

Тим часом, в середині листопада євровалюта демонструє укріплення, зокрема і завдяки консервативній політиці Європейського центробанку, який наприкінці жовтня залишив ставки без змін, заявивши, що інфляція в єврозоні залишається під контролем. Всі три ключові процентні ставки були збережені на колишньому рівні. За даними ЄЦБ, інфляція в єврозоні залишається близькою до середньострокового цільового показника 2%. Загальна оцінка Ради керівників ЄЦБ щодо перспектив інфляції загалом не змінилася. Щоправда, в ЄС кажуть про глобальні виклики та невизначеність через тарифи та геополітичну напруженість. Ці чинники залишаються головними ризиками для економіки єврозони наприкінці 2025 року.

Внутрішній український контекст

На валютному ринку України на початку листопада помітні курсові коливання, зберігається тренд девальвації національної валюти. Проте участь Національного банку України в інтервенціях впливає стабілізуючим чином. З початку листопада гривня плавно послаблюється до долара: станом на 1 листопада офіційний курс знаходився на позначці 41,97 грн/дол., а станом на 14 листопада – 42,06 грн/дол. На готівковому ринку коливання також присутні, але доволі несуттєві: в середині листопада середній курс продажу – 42,30 грн/дол., а от на початку місяця – 42,14 грн/дол.

Попит на валюту продовжує перебувати на високому рівні. Зростання попиту було зафіксовано і в жовтні. Як свідчать дані НБУ, це стосувалось і міжбанківського валютного ринку, і готівкового сегмента. Загалом минулого місяця Нацбанк збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на 27,3% або ж на 625,3 млн доларів – до 2,915 млрд доларів. За даними регулятора, населення в жовтні придбало готівкових доларів на 162 млн доларів більше, ніж у вересні – загальна сума купівлі валюти становила 1,458 млрд доларів.

Якщо проаналізувати чисту купівлю валюти населенням, то сума за підсумками жовтня вдвічі більша, ніж у вересні – 0,75 млрд доларів у минулому місяці проти 0,38 млрд дол. у вересні. Такий тренд доволі очікуваний. Він із високою ймовірністю триватиме і протягом листопада, адже внутрішня ситуація в країні залишається напруженою через регулярні атаки РФ, а спричинені нападами ворога графіки відключень електроенергії додають потреби як у закупівлі імпортного обладнання, що може тиснути на попит на валюту на міжбанку, так і в питанні формування заощаджень населенням, що відображається на готівковому сегменті.

У складних умовах нового опалювального сезону, коли енергетика перебуває під прицілом агресора, Україна потребує додаткових коштів, які зокрема мають підтримати і макрофінансову стабільність. І в цьому питанні гарну новину повідомив уряд. Йдеться про надходження від Європейського Союзу 5,9 млрд євро: 4,1 млрд євро надійшли у межах механізму ERA Loans – останній транш за програмою на 18 млрд євро, яка фінансується з прибутків від заморожених російських активів. Ще 1,8 млрд євро Україна отримала у межах програми Ukraine Facility.

Що ж стосується резервів НБУ, то на початок листопада міжнародні резерви України становили 49,516 млрд дол., а протягом жовтня вони зросли на 6,4%. Насамперед зростання відбулося завдяки новим надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком і боргові виплати країни в іноземній валюті. Отже, ситуація з резервами наразі питань не викликає, і в НБУ достатньо коштів для тривалої підтримки валютного ринку та здійснення інтервенцій з метою згладжування курсових коливань.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Листопадні коливання на валютному ринку України відбуваються в повільному темпі: курс американської валюти укріплюється, але без різких рухів і під контролем НБУ.

Протягом останніх двох тижнів курс змінився таким чином: середній рівень купівлі виріс з 41,61 грн/$ до 41,8 грн/$, продажу — з 42,19 грн/$ до 42,25 грн/$, офіційний курс НБУ — із 41,97 до 42,06 грн/$.

У першій половині листопада курс купівлі знаходився в коридорі 41,66–41,82 грн/$ за готівковим ринком (середньозважений курс), а продаж був у межах 42,05–42,2 грн/$. У касах банків спред між курсом купівлі та продажу поступово зростає: у великих роздрібних банках у середині листопада становить 0,5-0,6 грн/дол.

Ключові фактори впливу

Міжнародний контекст. На світових ринках індекс долара переживає черговий тиск, пов'язаний з очікуванням нового етапу пом’якшення політики ФРС – зниженням ключової ставки в грудні. Крім того, негативу додають новини про охолодження ринку праці США. Тим часом, на підтримку долара грає суттєве зменшення напруженості між США та КНР. Міжнародна допомога та резерви. На 1 листопада 2025 року міжнародні резерви України становили 49,516 млрд дол. Протягом минулого місяця резерви зросли на 6,4%. На тлі складної економічної та енергетичної ситуації Україна продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів: 4,1 млрд євро надійшли через механізм ERA Loans і 1,8 млрд євро – у межах програми Ukraine Facility. Нові надходження коштів сприятимуть макрофінансовій стабільності.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні) : базовий діапазон 41,8–42,5 грн/$ із ймовірними тяжінням до верхньої межі прогнозу.

: базовий діапазон 41,8–42,5 грн/$ із ймовірними тяжінням до верхньої межі прогнозу. Середньостроково (2–3 місяці) : 42,0–42,9 грн/$. Наразі є всі підстави для укріплення долара на міжнародному ринку, де панують позитивні настрої через зрозумілу політику пом’якшення від ФРС. Але для України найголовнішу роль гратимуть такі чинники, як ситуація в енергетиці, подальші можливі просування військ ЗС РФ територією країни та стабільність фінансових надходжень допомоги від партнерів.

: 42,0–42,9 грн/$. Наразі є всі підстави для укріплення долара на міжнародному ринку, де панують позитивні настрої через зрозумілу політику пом’якшення від ФРС. Але для України найголовнішу роль гратимуть такі чинники, як ситуація в енергетиці, подальші можливі просування військ ЗС РФ територією країни та стабільність фінансових надходжень допомоги від партнерів. Довгостроково (6+ місяців): ми зберігаємо прогнозний сценарій девальвації гривні. За умови своєчасного та ритмічного надходження міжнародної допомоги орієнтир — 43,40–44,60 грн/$ до середини 2026 року з урахуванням поточного контексту військово-політичної ситуації в Україні.

Курс євро: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Курс євро на українському ринку в першій половині листопада плавно укріплювався: впродовж двох тижнів офіційний курс євро змістився з позначки 48,51 грн/€ до 48,65 грн/€.

Ключові спостереження

Геометрія курсів : Курс продажу євро в перший тиждень листопада майже не змінювався, балансуючи біля позначки 48,52 грн/€. Проте після 10 листопада чітко окреслилась тенденція на рух у бік укріплення євро. Курс купівлі євро продовжує рухатись у протилежний від курсу продажу бік, а спред між курсами в банках зростає та станом на середину листопада вже досягає 0,9-1 грн/€.

:

Попит і пропозиція : Попит на готівковий євро зростає паралельно зі зростанням попиту на долар: за даними НБУ, купівля населенням готівкових євро збільшилася в доларовому еквіваленті в жовтні на 202,9 млн – до 724,6 млн доларів, а от продаж зменшився на 6,1 млн – до еквівалента 314,1 млн дол. Тривале зростання спреду серед між купівлею та продажем євро дає фінустановам можливість убезпечення від можливої різкої зміни траєкторії курсу євровалюти, якій властива висока волатильність і на міжнародному, і на українському ринку.

:

Ключові фактори впливу

Глобальний контекст : очікування на грудневе засідання ФРС і песимістичні настрої трейдерів через макродані зі США та консервативна позиція ЄЦБ щодо ставок дозволяють євро укріплюватись.

: очікування на грудневе засідання ФРС і песимістичні настрої трейдерів через макродані зі США та консервативна позиція ЄЦБ щодо ставок дозволяють євро укріплюватись. Внутрішній ринок : попит на готівкове євро після зростання в жовтні буде триматись і протягом листопада, спред між курсами купівлі та продажу може продовжувати зростання на тлі невизначеності та високих політичних і економічних ризик-чинників.

: попит на готівкове євро після зростання в жовтні буде триматись і протягом листопада, спред між курсами купівлі та продажу може продовжувати зростання на тлі невизначеності та високих політичних і економічних ризик-чинників. Поведінковий фактор: населення продовжує формувати свої заощадження в іноземній валюті, збільшуючи частку євровалюти на тлі розуміння географічної та політичної близькості ЄС та для реалізації особистих планів (навчання дітей, лікування, купівля товарів в ЄС, фінансова підтримка близьких, що тимчасово перебувають в ЄС).

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): євро ймовірно залишатиметься в діапазоні 48,70–49,40 грн/€.

євро ймовірно залишатиметься в діапазоні 48,70–49,40 грн/€. Середньостроково (2–3 місяці): в разі зниження ставки ФРС у грудні на 0,25 б. п. євровалюта може зміцнитися, що знайде відображення на українському ринку у вигляді рівня 49,2–49,90 грн/€.

в разі зниження ставки ФРС у грудні на 0,25 б. п. євровалюта може зміцнитися, що знайде відображення на українському ринку у вигляді рівня 49,2–49,90 грн/€. Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій — плавне зростання курсу євро до 49,50–51,50 грн/€. Наразі в ЄС ризики для інфляції збалансовані, а зростання економік відбувається в кращому темпі, ніж очікувалося раніше, що дає євровалюті всі шанси на подальше укріплення.

Рекомендації: долар чи євро — купувати, продавати чи чекати?

USD/UAH

Зміцнення долара, закладене ринками через прозору політику ФРС, та оптимістичні очікування щодо економіки США потроху змінюється певним розчаруванням на тлі надходження свіжої статистики. Навіть зняття тарифної напруженості не допомагає долару, який після короткострокового стрибка до 1,1479 на початку листопада повернувся в середині місяця до показника 1,1630.

Незважаючи на світовий скепсис щодо подальших укріплень долара, для інвесторів в структурі заощаджень саме долар залишатиметься головною валютою, а отже, купівля долара продовжується і в межах довгострокової, і в межах короткострокової інвестиційної стратегії.

Оскільки в Україні наявним є впевнений девальваційний тренд, то заощадження в доларах будуть слугувати базою для майбутніх рішень інвесторів вийти з частини доларових інвестицій зі зрозумілим прибутком. Проте йдеться про довгострокову стратегію, а от можливі короткі відходи долара до рівня 41,79-41,91 грн/$ слугуватимуть сигналом для здійснення чергового траншу купівлі американської валюти.

EUR/UAH

Як і долар, євро на українському ринку демонструє тенденцію до зміцнення. Але традиційно рівень волатильності курсу євро разом із високими спредами не дозволяє розраховувати на стабільні прораховані інвестиційні доходи. Проте з метою диверсифікації частини заощаджень інвестори можуть орієнтуватись на план, що включає купівлю траншами євровалюти в моменти чіткого зниження курсу. Зберігати євро в портфелі доцільно, проте не більше 35% усіх накопичень в іноземних валютах. Листопад – час купувати євро, а не продавати.

Загальна стратегія

Очікування зниження ключової ставки ФРС та останні дані щодо ринку праці у США сприяють послабленню американської валюти. Тим часом, консервативна позиція ЄЦБ і сподівання у ЄС на пришвидшення розвитку економік єврозони суттєво підтримує курс євровалюти.

На найближчий період інвесторам доцільно обирати базою заощаджень долар, але не обходити увагою і євро, що на тлі політики ФРС і відсутності позитивних сигналів про активізацію ринку праці у США цілком може бути частиною прибуткової інвестиційної стратегії.

У листопаді переважають очікування щодо подальшого падіння курсу гривні, що дозволяє інвесторам планувати і середньострокову, і довгострокову стратегію посилення своїх валютних заощаджень. Головне правило: без різких рухів, але впевнено. Долар – важливий базовий актив, що формує надійний портфель із низьким рівнем ризику. Євровалюта – це можливість зіграти на курсових стрибках впродовж найближчих 3-4 місяців. Обидві валюти наразі доцільно купувати для різних інвестиційних стратегій, ретельно аналізуючи курсовий рух і розуміючи ймовірні прогнозні курсові коливання.

