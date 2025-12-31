Інтерфакс-Україна
Економіка
16:18 31.12.2025

Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,5 млрд грантів партнерів на відновлення енергосистеми

1 хв читати
Станом на 25 грудня 2025 року Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,521 млрд грантових коштів міжнародних партнерів, з яких протягом грудня – EUR258 млн, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з повідомленням, останніми днями надійшло EUR63,8 млн від Шведського агентства з міжнародного розвитку (SIDA). Таким чином загальний внесок Швеції становить EUR203,08 млн. Уточнюється, що EUR44,68 млн внеску Швеції надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.

Як зазначило Міненерго, завдяки фінансовій допомозі Швеції закуплено обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації в одному з найбільш енергодефіцитних регіонів України. Також за кошти SIDA закуплено важливе обладнання для НЕК "Укренерго" й операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей.

Швеція – другий найбільший донор Фонду після Німеччини. Як повідомлялося, Німеччина нещодавно перерахувала до Фонду найбільший разовий внесок з початку його роботи – EUR160,11 млн. На початку грудня анонсувалося, що до кінця цього року її загальний внесок майже за три роки діяльності Фонду сягне EUR550 млн.

За кошти Фонду закуповується обладнання, запасні частини та інші матеріали, необхідні для відновлення і стабілізації роботи енергосистеми України після російських атак.

Теги: #фонд #енергетика

