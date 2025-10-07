Інтерфакс-Україна
Економіка
08:35 07.10.2025

Нафта слабо зростає, Brent біля $65,5 за барель

2 хв читати
Ціни на нафту еталонних марок підвищуються вранці у вівторок третю сесію поспіль.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч становить $65,51 за барель, що на $0,04 (0,06%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти зросли в ціні на $0,94 (1,46%), до $65,47 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,02 (0,03%), до $61,71 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $0,81 (1,33%), до $61,69 за барель.

Підтримку нафтовим котируванням продовжує надавати ухвалене на вихідних рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку.

Вісім країн ОПЕК+ домовилися про нарощування квот з видобутку в листопаді на 137 тис. барелів на добу - так само, як у жовтні. Однак учасники ринку очікували набагато агресивнішого підвищення.

Зростання цін на нафту обмежують слабкі фундаментальні показники попиту і побоювання надлишку пропозиції на тлі зростання видобутку як країнами, що входять, так і тими, що не входять в ОПЕК+, пише Trading Economics.

Крім того, інвестори продовжують стежити за розвитком подій у США, де вже сьомий день триває так званий шатдаун - припинення роботи уряду через проблеми з фінансуванням. Законопроєкти демократів і республіканців про фінансування напередодні не були ухвалені за підсумками голосування в Сенаті.

 

 

Теги: #нафта #ранок #світ #ціна

