Інтерфакс-Україна
Події
04:35 16.09.2025

Ізраїль почав наступати на Газу - ЗМІ

1 хв читати

Ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) розпочали наземну операцію з метою захоплення міста Газа, повідомляє новинний сайт Axios з посиланням на анонімних ізраїльських чиновників, повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що ЦАХАЛ розпочала наземний наступ для захоплення міста Газа. Останніми днями ізраїльські військові поступово розширювали авіаудари в місті та навколо нього, але не відправляла наземні війська в густонаселене північне місто, де, як вважається, переховуються приблизно сотні тисяч палестинців.

ЦАХАЛ заявляє, що близько 300 тис. палестинців втекли з міста Газа за останні тижні після того, як на початку цього року його населення зросло до приблизно одного мільйона переміщених осіб.

Армія закликала всіх мешканців міста Газа до евакуації, але з обмеженим успіхом, оскільки багато хто побоюється, що інші райони в секторі не є безпечними.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-reportedly-commences-ground-op-portion-of-gaza-city-takeover/

Теги: #ізраїль #світ #наступ #газа

