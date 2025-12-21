Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

Представники Сполучених Штатів, Єгипту, Катару та Туреччини провели зустріч у Маямі, щоб підбити підсумки першого етапу припинення вогню в Газі та спланувати наступні кроки.

Як повідомляється, перший етап дав певні результати, включно з розширенням гуманітарної допомоги, поверненням тіл заручників, частковим виведенням сил та зменшенням бойових дій.

Під час обговорень другого етапу учасники наголошували на необхідності створення керівного органу в Газі під єдиною Газанською владою для захисту цивільного населення та підтримки громадського порядку.

"Ми також обговорили заходи регіональної інтеграції, включно зі сприянням торгівлі, розвитком інфраструктури та співпрацею у сфері енергетики, водних та інших спільних ресурсів, які є необхідними для відновлення Гази, регіональної стабільності та довгострокового процвітання. У цьому контексті ми висловили підтримку швидкому створенню та початку діяльності Ради миру як перехідної адміністрації для цивільного, безпекового та відновлювального напрямів", - зазначив представник США Стів Віткофф у дописі, оприлюдненому в соцмережі Х.

За його словами, подальші консультації триватимуть у найближчі тижні для просування реалізації другого етапу.

"Ми підтверджуємо нашу повну відданість всім пунктам 20-точкового плану миру Президента та закликаємо всі сторони дотримуватися своїх зобов’язань, проявляти стриманість та співпрацювати в межах механізмів моніторингу", — йдеться в дописі.

