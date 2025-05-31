Інтерфакс-Україна
Економіка
19:01 31.05.2025

Держави ОПЕК оголошують різке збільшення видобутку нафти у липні - ЗМІ

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Держави ОПЕК оголошують різке збільшення видобутку нафти у липні - ЗМІ

Саудівська Аравія, Росія та шість інших ключових членів ОПЕК+ оголосили в суботу про значне збільшення видобутку нафти в липні, повідомляє L'Agence France-Presse (AFP) у суботу.

"Згідно із заявою, вони видобуватимуть додатково 411 000 барелів на день - такий самий показник, встановлений на травень, а потім і на червень, що більш ніж утричі перевищує попередні плани групи", - йдеться у повідомленні AFP.

В останні роки група з 22 країн (ОПЕК+ - ІФ-У) погодилася на щоденне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів з метою підвищення цін. Але на початку 2025 року провідні члени групи, відомі як "Добровільна вісімка", або V8, прийняли рішення про поступове збільшення видобутку, а згодом почали прискорювати темпи. Відтак ціни на нафту впали приблизно до 60 доларів за барель - найнижчого рівня за останні чотири роки.

ОПЕК+ "завдала три удари: (цільовий показник видобутку на травень) був попередженням, червень - підтвердженням, а липень - попереджувальним пострілом", - цитує AFP аналітика Rystad Energy Хорхе Леона. На його думку "масштаб збільшення видобутку відображає більше, ніж просто внутрішню динаміку поставок. Це стратегічне коригування з геополітичними цілями: Саудівська Аравія, схоже, схиляється перед проханнями Дональда Трампа". Незабаром після вступу на посаду президент США закликав Ер-Ріяд збільшити видобуток, щоб знизити ціни на нафту, що означає здешевлення нафтопродуктів для американських споживачів.

Окрім того серед ймовірних мотивів прискореного збільшення видобутку нафти AFP називає бажання Саудівської Аравії та деяких інших країн ОПЕК покарати деякі країни-члени ОПЕК+ за недотримання своїх квот. Зокрема йдеться про Казахстан, міністр енергетики цієї держави Єрлан Аккенженов заявив, що Казахстан не скорочуватиме видобуток.

"Саудівська Аравія злиться на Казахстан", який вважається одним з головних відстаючих, і який "видобуває на 300 000 барелів на добу більше своєї квоти", - сказав AFP Б'ярн Шилдроп, аналітик SEB.

"Тим часом аналітики не передбачають різкого падіння цін на нафту після відкриття ринків у понеділок, оскільки ця заява була очікуваною, натомість реакція на неї була "поміркованою". У п'ятницю ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent встановилася на рівні $62,61 за барель, а на West Texas Intermediate - $60,79", - інформує AFP.

 

Теги: #нафта #опек

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