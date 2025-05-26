Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

Зустріч міністрів восьми країн ОПЕК+, які добровільно скоротили видобуток на 2,2 млн барелів на добу, перенесена з 1 червня на 31 травня, повідомили кілька джерел, обізнаних із графіком.

На цій зустрічі планується ухвалити рішення про обсяги видобутку нафти на липень. На травень і червень країни ухвалили рішення про прискорене розгортання обмежень - загалом із квітня цей обсяг становив близько 950 тис. б/д.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що країни обговорюють, чи варто піти на ще одне прискорене втричі збільшення видобутку в липні - на 411 тис. б/д.

Вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан і Оман) добровільно скоротили свій видобуток на 2,2 млн б/д, і з квітня планували поступово розгортати ці обмеження до жовтня 2026 року з темпом 130-140 тис. б/д. Але з травня відступили від цього плану.

Із січня 2024 року накопичене перевиробництво кількох країн-учасниць становить 4,6 млн б/д.: Ірак - майже 2 млн б/д, Казахстан - 1,3 млн б/д., Росія - 0,7 млн б/д., ОАЕ - близько 0,4 млн б/д.

Росія взяла на себе зобов'язання компенсувати недоскорочення до жовтня поточного року, решта - до липня 2026 року.